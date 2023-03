Indian Wells: Machbare Aufgabe für Zverev - Otte droht Topgegner

Beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells hat Alexander Zverev eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Auf Oscar Otte wartet derweil ein Top-15-Spieler.

Alexander Zverev hat in der ersten Runde des Masters eine machbare Aufgabe vor der Brust. IMAGO/Hasenkopf

Alexander Zverev trifft beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells zunächst auf Nikolos Bassilaschwili (31) aus Georgien oder den Argentinier Pedro Cachin (27). Das ergab die Auslosung am Montag (Ortszeit). Mit dem Halbfinal-Einzug in Dubai zeigte der von seiner schweren Fußverletzung genesene Tennisspieler zuletzt aufsteigende Form.

Während der 25 Jahre alte Hamburger wie alle gesetzten Spieler in der ersten Runde ein Freilos erhielt, muss Oscar Otte (29) zunächst gegen Laslo Djere aus Serbien bestehen. In Runde zwei würde der Kölner auf Karen Khachanow (26) aus Russland treffen, der im Olympia-Finale 2021 in Tokio gegen Zverev verlor.

Niemeier gegen Siniakova - Maria trifft auf Paolini

Bei den Damen beginnt das Turnier für Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (23) mit einem Match gegen die Tschechin Katerina Siniakova. Tatjana Korpatsch (27) bekam die Amerikanerin Danielle Collins als Gegnerin zugelost, Tatjana Maria (35) startet gegen die Italienerin Jasmine Paolini. Die Wimbledon-Halbfinalistin des Vorjahres ist auf Rang 70 derzeit die beste Deutsche in der Weltrangliste.

Fünf weitere deutsche Spielerinnen und Spieler müssen erst noch eine weitere Runde in der Qualifikation überstehen, um das Hauptfeld zu erreichen. Dies sind Jan-Lennard Struff, Maximilian Marterer, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Eva Lys. Die erste Runde in einem der wichtigsten Turniere nach den vier Grand Slams wird ab Mittwoch gespielt.

