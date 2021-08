"Inbegriff der Identifikation": Füchse binden Coach Siewert

Die Füchse Berlin wollen frühzeitig Planungssicherheit und haben deswegen Cheftrainer Jaron Siewert (27) mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet.

Der Vertrag des jungen Trainers wurde vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. In seinem ersten Jahr erreichte der gebürtige Berliner mit den Füchsen einen starken vierten Platz in der Handball-Bundesliga und schaffte zudem den Einzug ins Finale der EHF European League.

"Mit der Verlängerung bestätigt der Hauptstadtklub seine Ambitionen, sich kontinuierlich in der Spitzengruppe zu etablieren", schreiben die Füchse in einer Pressemitteilung. Siewert trug schon als Spieler das Füchse-Trikot, durchlief sämtliche Trainerstationen innerhalb des Klubs von der Jugend bis hin zu seinem Bundesliga-Debüt in der vergangenen Saison.

Kretzschmar "beeindruckt" vom 27-Jährigen

Auch deswegen sagt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Jaron ist der Inbegriff der Identifikation mit unserem Verein. Die Vertragsverlängerung ist daraus resultierend nur die logische Konsequenz einhergehend mit der Entwicklung unserer Mannschaft." Ähnlich sieht es Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der die Entscheidung für den immerhin erst 27-Jährigen rückblickend als "vollkommen gerechtfertigt" sieht. "Ich für meinen Teil bin beeindruckt von Jaron als Trainer, er hat eine sehr ruhige analytische Führung der Mannschaft und ist absolut akzeptiert", so der ehemalige Weltklasse-Linksaußen: "Er ist bereits in der letzten Saison durch ein gewisses Stahlbad gegangen und hat sich da hervorragend durchgearbeitet."

Ich möchte unsere Philosophie nach Europa tragen. Füchse-Coach Jaron Siewert

Siewert weiß das Vertrauen von Hanning und Kretzschmar zu schätzen. "Berlin ist meine Heimat, die Füchse mein sportliches Zuhause", so der Cheftrainer: "Ich möchte die Füchse Berlin in den kommenden Jahren weiterentwickeln und unsere Philosophie nach Europa tragen."