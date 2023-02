"Inakzeptable Beleidigungen": Chemnitz kündigt Aufarbeitung nach Göttingen-Spiel an

Die Vorkommnisse rund um die dramatische Schlussphase im BBL-Spiel zwischen Chemnitz und Göttingen haben ein Nachspiel. Die 99ers kündigten eine Aufarbeitung an.

Vom Sicherheitsdienst begleitet: Das Schiedsrichter-Gespann verlässt den Platz in Chemnitz. IMAGO/Alexander Trienitz

Wie die Sachsen am Freitag bekanntgaben, werden Ton- und Videoaufnahmen nach der knappen 86:87-Niederlage gesichtet. Die Partie war durch einen Freiwurf 0,6 Sekunden vor Schluss entschieden worden, dem eine viel diskutierte Entscheidung der Referees vorausgegangen war. "Infolgedessen kochten die Emotionen bei Mitarbeitern und Fans der Niners Chemnitz hoch", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesligisten - unter anderem hatte der Pressesprecher die Referees noch auf dem Feld zur Rede stellen wollen -, "was zu Unmutsbekundungen, einem gellenden Pfeifkonzert und vereinzelt zu inakzeptablen Beleidigungen gegen Schiedsrichter und Gastmannschaft führte."

Allein schon die harsche Beleidigung des gegnerischen Spielers ist völlig inakzeptabel, jedwede Art von Fremdenfeindlichkeit noch viel mehr.

In der TV-Übertragung deutlich zu hören sei, dass Göttingens Mark Smith, der den entscheidenden Freiwurf verwandelt hat, von den Zuschauerrängen aus "wohl mindestens mit dem Wort 'Drecksau' beleidigt" worden ist, führen die Niners weiter aus. "Eine Auswertung der Video- und Tonaufnahmen soll nun klären, ob jene Verbalattacke auch rassistische Anfeindungen enthielt." Man unterstütze die Aufarbeitung durch die BBL, arbeite mit "MagentaSport", dem Übertragungssender, zusammen.

Zugleich ruft der Klub zu Zeugenaussagen auf und stellt klar: "Allein schon die harsche Beleidigung des gegnerischen Spielers ist völlig inakzeptabel, jedwede Art von Fremdenfeindlichkeit noch viel mehr. Die Niners stellen sich deutlich gegen Rassismus und werden derartiges Fehlverhalten nicht tolerieren." Derartige Fälle werden vom Verein "intensiv verfolgt und geahndet".