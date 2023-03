"Inakzeptabel und gefährlich": Liverpool-Flitzer droht ligaweites Stadionverbot

Ein Fan sorgte für die einzige negative Liverpool-Schlagzeile nach dem 7:0-Triumph über Manchester United. Nun reagierte der Klub.

Die Szene, die auch Jürgen Klopp in Rage gebracht hatte, bekommt ein Nachspiel. Kurz nachdem der eingewechselte Roberto Firmino am Sonntagabend im Heimspiel gegen Manchester United zum 7:0 getroffen hatte, rannte ein junger Anhänger des FC Liverpool auf den Rasen in Anfield und versuchte offenbar, ein Teil der Jubeltraube um den Torschützen zu werden.

Stattdessen rutschte er in hohem Tempo auf dem nassen Rasen aus und in Linksverteidiger Andy Robertson hinein, der zunächst mit Schmerzen zu Boden ging. Der Flitzer wurde umgehend abgeführt - und hat womöglich für lange Zeit sein letztes Premier-League-Spiel live im Stadion verfolgt.

"Diese Handlungen haben schwerwiegende Folgen"

Wie der FC Liverpool am Montagmittag mitteilte, wurde eine sofortige Untersuchung eingeleitet, um den Eindringling "zu identifizieren und zu sperren". Der Mann habe mit seinem "inakzeptablen und gefährlichen Verhalten" Verletzungen riskiert. Dafür gebe es "keine Entschuldigung. Die Sicherheit von Spielern, Kollegen und Fans steht an erster Stelle."

Ein ligaweites Stadionverbot steht im Raum. "Der Klub wird nun sein formelles Sanktionsverfahren einleiten und hat das Konto des mutmaßlichen Täters bis zum Abschluss des Verfahrens gesperrt. Sollte er des unerlaubten Betretens des Spielfelds für schuldig befunden werden, drohen ihm eine Vorstrafe und ein lebenslanges Stadionverbot für Anfield und alle Stadien der Premier League", heißt es in der Stellungnahme weiter. "Diese Handlungen sind gefährlich, illegal und haben schwerwiegende Folgen."

Klopp war trotz des historischen Spielstands außer sich, als er die Szene beobachtete, musste vom Schiedsrichter-Assistenten zurückgehalten werden und rief dem abgeführten Mann noch einige Worte hinterher. Robertson überstand die mutmaßlich unbeabsichtigte Grätsche immerhin offenbar unverletzt. Der Schotte, der seine vielleicht beste Leistung in dieser Saison zeigte, konnte das Spiel regulär beenden.