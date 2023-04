"Inakzeptabel": Prügelei unter NBA-Teamkollegen schlägt hohe Wellen - Gobert entschuldigt sich

Der letzte Spieltag in der regulären Saison der NBA brachte einiges an Drama mit sich, vor allem in Minnesota. Auf der Bank der Timberwolves kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Teamkollegen Rudy Gobert und Kyle Anderson. Der Franzose wurde im Anschluss nach Hause geschickt und entschuldigte sich wenig später für die Aktion.

Während die Golden State Warriors einen furiosen Abschluss der regulären Saison feierten, regierte in Minnesota das Chaos. Im zweiten Viertel des knappen 113:108-Erfolgs der Timberwolves gegen die Pelicans lieferten sich Gobert und Anderson zunächst einen verbalen Schlagabtausch, der nach einer angeblichen Beleidigung Andersons eskalierte. Gobert holte zu einem Schlag gegen seinen Teamkollegen aus und traf ihn an der Brust, das anschließende Gerangel konnte von weiteren Mitspielern und den Trainern aufgelöst werden.

Gobert wurde direkt in die Kabine geführt, im weiteren Spielverlauf kam er nicht mehr zum Einsatz. Wie Teampräsident Tim Connelly später erklärte, habe das Team den dreifachen All-Star nach dem Vorfall nach Hause geschickt. Connelly nannte dessen Verhalten "inakzeptabel". Über weitere Sanktionen wie eine Suspendierung werde intern noch beraten.

Im Nachgang der Partie - Minnesota wandelte einen Rückstand aus dem zweiten Viertel, als sich der Vorfall ereignete, noch in einen Sieg um - entschuldigte sich Gobert für seine Aktion auf Twitter: "Die Emotionen haben mich heute überwältigt. Ich hätte nicht so reagieren dürfen, wie ich es getan habe, egal was zuvor gesagt wurde. Ich möchte mich bei den Fans, der Organisation und insbesondere Kyle entschuldigen."

Aus Frust die Hand gebrochen: Wolves-Forward fällt aus

Anderson selbst spielte den Vorfall herunter, es sei nicht das erste Mal in einem kompetitiven Umfeld, dass so etwas passiere. "Wir machen einfach weiter. Wir alle wollen gewinnen", sagte Anderson. Durch den Sieg gegen die Pelicans hat sich Minnesota Rang acht in der Western Conference gesichert, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigt, in dem die letzten beiden Play-off-Plätze ausgespielt werden.

Minnesota trifft in der Nacht auf Mittwoch auf die Los Angeles Lakers, der Gewinner der Partie ist sicher in den Play-offs dabei. Ob Gobert gegen das Team um LeBron James mitwirken darf, ist noch offen. Forward Jaden McDaniels wird dagegen ausfallen, der 22-Jährige brach sich am Rande des Spiels gegen die Pelicans die rechte Hand, als er aus Frust gegen eine Wand schlug. Abgesehen vom Sieg nahm Minnesota nicht viel Positives vom letzten Spieltag der regulären Saison mit.