In Wimbledon verletzt: Lange Zwangspause für Otte

Oscar Otte hat sich einem Eingriff am Knie unterzogen und fällt längere Zeit aus. Nach eigener Aussage hoffe er, Ende des Jahres wieder "für den Rest der Saison" spieltauglich zu sein.

Die Verletzung habe er sich beim Klassiker in Wimbledon zugezogen, schrieb der 30-jährige Tennisprofi am Dienstag bei Instagram zu einem Bild in einer Kölner Klinik.

Otte hatte vor knapp einem Monat beim Grand-Slam-Turnier auf Rasen die zweite Runde erreicht und bei der Niederlage gegen den Kolumbianer Daniel Galan seine bislang letzte Partie absolviert.

Bei dem Kölner war bereits vor einem Jahr eine Arthroskopie am Innenmeniskus vorgenommen worden. Auch durch Verletzungsprobleme ist er auf Weltranglistenplatz 185 abgerutscht, im Juni 2022 hatte er noch Rang 36 belegt.