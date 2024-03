"In Wetzlar kann alles passieren": Møller mit Selbstkritik

Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt das Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar am Samstagabend nach einem 0:7-Lauf nur denkbar knapp mit 30:31 (15:19). Trotz einer guten Leistung und acht Toren zeigt sich Lasse Møller nach dem Spiel selbstkritisch.

"Ich muss in den Spiegel gucken, was ich selber für diese Mannschaft besser machen kann. Es gibt zu viele wichtige Momente, wo wir das eigentlich locker selber entscheiden können. Aber dann verwerfen wir fünf, sechs freie und ich spiele zwei oder drei schlechte Anspiele an den Kreis. Dann sind die dabei. Das liegt zu 100% an uns und auch an mir selbst in den letzten fünfzehn Minuten", ärgert sich Lasse Møller nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon, dass die HSG Wetzlar trotz komfortabler Neun-Tore-Führung noch die Chance zum Ausgleich hat.

Dass er mit acht Toren bester Werfer seiner Mannschaft ist und ein gutes Spiel abgeliefert hat, interessiert Møller wenig. "Ich kann 800 Tore machen, aber wenn ich in den letzten Minuten nicht gut genug spiele und meine Mannschaft in eine Position bringe, wo wir so ein Spiel verlieren können, dann muss ich das besser machen. Egal was die Statistik sagt."

Lange Zeit zum Verarbeiten haben Møller und seine Mannschaft nicht. In drei Tagen geht es in der European League bei Bjerringbro-Silkeborg weiter. "Wir müssen zurück und spielen schon Dienstag. Wir müssen gucken, wie das überhaupt passiert und wie wir uns mental für das nächste Spiel vorbereiten können, dass wir nicht eine Neun-Tore-Führung wegschmeißen. Ich weiß, hier in Wetzlar kann alles passieren und das haben die heute auch gezeigt, aber das müssen wir auch selber besser machen."