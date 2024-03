"In Vorleistung gehen": Auf dem Betzenberg leuchten die Warnlampen

Mit dem 3:0 in Rostock verschafften sich die Roten Teufel etwas Luft im Abstiegskampf. Nun gastiert Schlusslicht VfL Osnabrück in der Pfalz. Eine Mannschaft, die zuletzt zwei "Große" schlug.

Als Rekordtrainer, der Friedhelm Funkel nun mal ist, vermag er Ergebnisse und deren Zustandekommen vermutlich noch besser einzuordnen als viele seiner Kollegen. Mit dem 3:0 in Rostock verhält sich dies nicht anders. Die Tatsache, dass seine Elf zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor geblieben ist, erfreut den 70-Jährigen natürlich, glorifizieren möchte er dies allerdings nicht. "Zur Wahrheit gehört auch, dass wir 55 bis 60 Minuten in Überzahl waren", sagt Funkel. Das "zu null" soll keine Ausnahme bleiben. Überhaupt wünscht Funkel sich mehr Gleichmaß in den Auftritten. "Wir müssen konstanter werden. Nur dann haben wir eine Chance, in der Liga zu bleiben", sagt er: "Dafür bedarf es weiter harter Arbeit. Es reicht noch nicht."

Funkels Vor-Vorgänger Dirk Schuster hatte stets 40 Zähler zur "magischen" Grenze erhoben. Erst dann sei der Verbleib in der Liga gesichert. Funkel vermeidet dies. Eine Punktzahl nennt er nicht, denn "dann wirst du permanent an diese Zahl erinnert. Wir müssen noch einige Spiele gewinnen. Wie viele, das kann ich nicht sagen". Mit dem Erfolg in Rostock schippte der FCK die Saisonpunkte 23 bis 25 auf das noch immer in den roten Zahlen befindliche Konto. Nach Schusterschem Gusto fehlen aktuell 15 Punkte, umgerechnet fünf Siege aus den verbleibenden zehn Partien. Das ist eine Menge.

Ein schlechtes Gewissen als gutes Zeichen

Mit der Darbietung in Rostock versöhnten die Roten Teufel auch ihre Anhänger, die beim miserablen Auftritt gegen den Karlsruher SC zu Tausenden schon weit vor dem Abpfiff aus dem Fritz-Walter-Stadion geflohen waren. Für das Duell mit dem VfL Osnabrück (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind abermals mehr als 40.000 Tickets verkauft. "Das zeigt, dass die Zuschauer der Mannschaft vertrauen und dass wir es gemeinsam schaffen wollen, in der 2. Liga zu bleiben", sagt Funkel. Seine Schützlinge hätte nach der Schmach gegen den KSC ein "schlechtes Gewissen" heimgesucht, "das ist ein gutes Zeichen". Gegen den VfL Osnabrück müsse seine Elf "in Vorleistung gehen" und "sich die Unterstützung verdienen. Man muss sehen, dass wir mit aller Macht das Rostock-Spiel bestätigen wollen".

Im Vorübergehen wird dies gewiss nicht funktionieren. Der Gast belegt in der separaten Rückrundentabelle Platz zehn, zuletzt fuhr er zwei Siege gegen Spitzenteams ein. 1:0 gegen Hannover 96, 2:1 beim Hamburger SV - das ist mehr als beachtlich. Sieben Punkte trennen Osnabrück als Schlusslicht vom FCK auf Platz 15. Dem VfL helfen nur mehr Siege. Entsprechend werde er auf dem Betzenberg zu Werke gehen, glaubt Innenverteidiger Boris Tomiak, ungeachtet der Tatsache, dass in Michael Cuisance und Maxwell Gyamfi zwei Osnabrücker Protoganisten aufgrund von Sperren eine Zwangspause verbüßen. Die Niedersachsen befänden sich im Aufwind, hätten wieder "richtig Anschluss", es sei egal, wer bei ihnen auf dem Platz stehe, sinniert Tomiak. "Unentschieden bringen sie nicht weiter. Sie werden voll auf Sieg gehen. Uns erwartet eine sehr schwere Partie." Davon geht auch Friedhelm Funkel aus. Er sieht den FCK vor einer wichtigen, aber keiner entscheidenden Begegnung.

Ronstadt ist wieder eine Option

In dieser kann der Cheftrainer beinahe aus den Vollen schöpfen. In dem von Oberschenkelproblemen genesenen Frank Ronstadt besitzt er eine Option mehr für die Außenverteidiger-Positionen. Fehlen werden Hendrick Zuck (Reha nach Kreuzbandriss), Philipp Klement (Oberschenkelverletzung) und Philipp Hercher (Hüftprobleme). Afeez Aremu und Ben Zolinski waren zu Beginn der Woche erkältet. Neben Marlon Ritter und Nikola Soldo ist auch Boris Tomiak mit vier Gelben Karten vorbelastet. Irgendwann wird es sie vermutlich erwischen.

Im Hinrundenduell erwuchs Tomiak zum Kaiserslauterer Helden. Nachdem VfL-Schlussmann Lennart Grill den FCK-Profis den letzten Nerv geraubt hatte, unter anderem mit zwei gehaltenen Elfmetern, bugsierte Tomiak den Ball in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich ins Netz. Einst, Anfang Oktober 2022, gehörte der FCK zur Spitzengruppe. Nun steckt er im Abstiegsmorast. Mit dem 3:0 in Rostock watete er einen ersten Schritt Richtung rettendes Ufer. "Es war ein befreiendes Gefühl für uns alle, das hat jedem richtig gutgetan und neues Selbstvertrauen gegeben", sagt Tomiak. Ein weiterer Sieg am Sonntag ist beinahe Pflicht, andernfalls droht die Rückversetzung auf Relegationsplatz 16: Am Freitag schon misst sich die dort angesiedelte Eintracht aus Braunschweig mit Hansa Rostock und könnte sich am FCK vorbeischieben. Tomiak und Kollegen droht abermals Ungemach.