In vier Sätzen ins Halbfinale: Zverev schreibt sein Pariser Märchen fort

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open. Der 26-Jährige setzte sich am Mittwoch in einem umkämpften Viersatzmatch gegen Tomas Martin Etcheverry durch und schreibt damit sein Märchen fort.

Rund ein Jahr nach seiner schweren Fuß-Verletzung bei den French Open steht Alexander Zverev erneut im Halbfinale von Roland Garros. Am frühen Mittwochabend setzte sich der Hamburger mit 6:4, 3:6, 6:3 und 6:4 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry durch. Damit erreicht der 26-Jährige zum dritten Mal in Folge die Runde der besten Vier beim Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt.

Zunächst lag jedoch ein hartes Stück Arbeit vor Zverev. Etcheverry, der im Turnierverlauf bislang keinen Satz abgegeben hatte, kam gut ins Spiel und es entwickelte sich ein ausgeglichener erster Satz, den Zverev nach gut der Hälfte allerdings mit einem Break zur 4:3-Führung auf seine Seite zog und sich anschließend nicht mehr nehmen ließ.

Dank zweier Breaks schlug der physisch starke und schnelle Argentinier im zweiten Satz zurück und sicherte sich mit 6:3 den Ausgleich. Den Schwung nahm Etcheverry auch mit in den dritten Satz und führte nach einem frühen Break schnell wieder mit 2:0 - doch anders als im vorherigen Satz hatte der Hamburger diesmal die passende Antwort parat: Mit fünf Spielgewinnen in Folge stellte Zverev den Satz auf den Kopf und holte sich schließlich mit 6:3 den dritten Abschnitt.

"Er spielt unglaubliches Tennis", lobte Zverev seinen Gegner, der nie einen Ball verloren gab, fast jedes Tempo mitging und zudem auch mit Eigeninitiative zu gefallen wusste. Dennoch musste Etcheverry im vierten Satz einem immer mutiger werdenden Deutschen den Vortritt lassen. Im siebten Spiel des Durchgangs glückte Zverev, der immer wieder auch ans Netz ging, das letztlich entscheidende Break. Nach fast 3:22 Stunden nutzte der Hamburger direkt seinen ersten Matchball zum Sieg.

Er ist der beste Spieler, gegen den ich hier gespielt habe. Alexander Zverev

"Es war die schwierigste Aufgabe, weil er auch der beste Spieler war, gegen den ich hier gespielt habe", lobte Zverev den Weltranglisten-49. bei "Eurosport". Etcheverry erinnere ihn stark an Juan Martin del Potro und hat eine Vorhand, die auf dem Niveau eines Carlos Alcaraz sei: "Er spielt Wahnsinnstennis. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe."

Im Halbfinale trifft Zverev nun entweder auf Holger Rune (Dänemark) oder Casper Ruud (Norwegen). Sollte er das Endspiel erreichen, dann wäre er nach Michael Stich (1996), Gottfried von Cramm (1934-1936) und Henner Henkel (1937) der erst vierte Deutsche, der in Roland Garros das Finale der Herren erreicht.

Für Zverev ist das Turnier in Paris ohnehin schon ein durchschlagender Erfolg, meldete er sich doch endgültig in der Weltspitze zurück, aus seiner Freude darüber machte Zverev auch keinen Hehl: "Das war das schwierigste Jahr meines Lebens. Ich liebe Tennis. Ich bin so glücklich, wieder auf dieser Bühne zu sein und wieder um die Chance auf den Titel von Roland Garros spielen zu können. Ich sehe euch übermorgen wieder."