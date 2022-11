In und aus Haalands Schatten: Alvarez muckt auf

Manchester City hat einen außergewöhnlichen Stürmer verpflichtet, der sich gerade ziemlich gut entwickelt. Also neben Erling Haaland.

Es könnte auch zusammen gehen: Julian Alvarez (li.) und Erling Haaland. IMAGO/Action Plus

Es sieht alles nicht mehr so souverän aus bei Erling Haaland. Zumindest sein Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Fulham. Der ihn trotzdem einmal mehr zum Matchwinner werden ließ und nur noch mehr zum Gesicht einer Mannschaft, die in den vergangenen Jahren eher für Trainer Pep Guardiola stand als für einen einzelnen Spieler. Zeiten ändern sich.

Ob das gut oder schlecht ist für Julian Alvarez (ehemals River Plate), der die Skyblues seit dieser Saison ebenfalls verstärken soll? In jedem Fall hat sich der Argentinier, wie Haaland 22 Jahre alt, im großen Schatten des überragenden Norwegers zuletzt ebenfalls gut entwickelt. Alle 98 Minuten ist Alvarez für City direkt an einem Tor beteiligt (sieben Treffer, zwei Vorlagen), das ist besser als die Quote des zu Arsenal gewechselten Gabriel Jesus (fünf Tore und sieben Vorlagen - eine direkte Beteiligung alle 114 Minuten).

Drei Spiele, drei Tore

Die vergangene Woche war für den Rechtsfuß so etwas wie der Durchbruch beim englischen Meister und Tabellenzweiten. Während sich Haaland allmählich von seiner Verletzung erholte, trumpfte Alvarez mit einem Tor und zwei Vorlagen beim 3:1-Sieg über den FC Sevilla in der Champions League groß auf. Daraufhin traf er auch in der Liga gegen Fulham sowie im Ligapokal gegen Chelsea.

Zwar kann der vielseitige Alvarez auch als Außenstürmer eingesetzt werden, in diesen jüngsten drei Spielen glänzte er allerdings im Zentrum. Ein Problem für Guardiola und sein 4-3-3, ein Problem für den wieder fitten Haaland?

"Es ist ein Privileg, mit ihm zu spielen und von ihm zu lernen", schwärmte der nur 1,70 Meter große Alvarez ganz zurückhaltend von seinem Positionskonkurrenten - das war aber vor zehn Tagen. Und auch seine Leistungen sprechen inzwischen eine andere Sprache.

Ob sich Ausnahmeerscheinung Haaland (23 Tore in 17 Pflichtspielen) deshalb wirklich Sorgen machen muss, sei mal dahingestellt. Sorgen müssten sich vielmehr alle anderen Mannschaften machen, wenn es Guardiola gelingen sollte, die beiden Stürmer sogar gemeinsam funktionieren zu lassen.