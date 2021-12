In Sydney entdeckt: Shapovalov muss in Isolation

Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur - und nun muss auch Denis Shapovalov wegen Corona eine Zwangspause einlegen.

Der Kanadier ist schon der vierte Tennis-Spieler, der beim Einladungsturnier in Abu Dhabi teilgenommen hatte und nun an COVID-19 erkrankt ist.

Der Weltranglisten-14. wurde bei seiner Einreise in Sydney positiv getestet. Dort sollte er ab dem 2. Januar beim ATP Cup für Kanada spielen. Am 6. Januar wäre der 22-Jährige mit Kanada auf das deutsche Team um Olympiasieger Alexander Zverev getroffen.

Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Shapovalov schrieb via Twitter, dass er "leichte Symptome" habe und dass er sich in Isolation begeben habe. Damit ist auch klar, dass Shapovalov keine normale Vorbereitung auf die am 17. Januar startenden Australian Open haben wird.