"In Summe das beste Spiel": Rangnicks ungewöhnliche Liebeserklärung kurz nach Mitternacht

Beim 2:0-Heimerfolg gegen Deutschland erbrachte die österreichische Nationalmannschaft zum letzten Mal im Kalenderjahr 2023 den Beweis für ihre starke Entwicklung. Teamchef Ralf Rangnick überraschte nach der Begegnung mit einer Liebeserklärung an seine Spieler.

Der hochverdiente 2:0-Heimerfolg gegen Deutschland markierte für das österreichische Nationalteam den erfolgreichen Abschluss eines rundum gelungenen Kalenderjahres. Die ÖFB-Elf feierte 2023 sieben Siege und musste bei zwei Unentschieden nur eine Niederlage hinnehmen, die souveräne Qualifikation für die EM-Endrunde war da fast schon die logische Konsequenz. Und selbst bei der 2:3-Pleite gegen Belgien im Oktober zeigten die Österreicher eine Leistung, die vor dem Amtsantritt von Ralf Rangnick nahezu undenkbar gewesen wäre.

Gegen Deutschland setzten David Alaba & Co. sogar noch einen drauf. "Es war in meiner Amtszeit in den letzten 18 Monaten in Summe sicher das beste Spiel, das wir gezeigt haben", erklärte Rangnick kurz nach Mitternacht auf der Pressekonferenz. Österreich habe die Partie "in jeder Phase" unter Kontrolle gehabt. "Die Jungs haben all die Punkte, die wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben, heute umgesetzt", war der 65-Jährige von der Spielfreude und dem mutigen Auftreten seiner Mannschaft angetan.

Österreich gegen den Ball stark

Während Deutschland im mit 46.000 Zuschauern ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion eine äußerst dürftige Darbietung bot, präsentierte sich Österreich vor allem im Spiel gegen den Ball im Stile einer Klassemannschaft. Die ÖFB-Elf ließ ihren Gästen zu keinem Zeitpunkt Luft zum Atmen und hätte die Partie sogar noch höher gewinnen können. Doch daran wollte Rangnick nach dem rundum gelungenen Abend in der österreichischen Bundeshauptstadt keinen Gedanken verschwenden.

Vielmehr setzte der ansonsten so bedachte Teamchef zu einer Lobeshymne an. "Ich liebe meine Jungs. Ich liebe diese Mannschaft, weil sie einfach genau so, wie sie ist, richtig ist", meinte Rangnick, der gegen Deutschland im Gegensatz zur Niederlage gegen Belgien personell aus dem Vollen schöpfen konnte. "Wenn wir alle an Bord haben, ist mir nicht bange", sagte Rangnick also. Und tat dies wohl bereits mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Weder "Zauberfußball" noch "rot-weiß-rotes Ballett"

Angst vor einer zu hohen Erwartungshaltung in Österreich habe er nicht. Dafür seien seine Spieler "viel zu intelligent und bodenständig", so Rangnick. "Wir wissen ganz genau, dass wir dieses Level brauchen, um Spiele zu gewinnen." Entscheidend werde auch im kommenden Jahr sein, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen. Denn seine Mannschaft spiele keinen "Zauberfußball" und sei auch kein "rot-weiß-rotes Ballett". Rangnick: "Wir kommen ganz klar über die Einstellung und Mentalität."

Bei der EM-Auslosung am 2. Dezember befindet sich Österreich im zweiten Lostopf. Ob dies angesichts der Einteilung für die ÖFB-Elf ein Vorteil ist, zog Rangnick zumindest in Zweifel. Nur um danach eine kleine Kampfansage folgen zu lassen. "Wir wollen weiterkommen, das ist klar. Egal, in welcher Gruppe wir sind." Mit Leistungen wie gegen Deutschland dürfte dies für die österreichische Nationalmannschaft definitiv machbar sein.