"In so einem Derby kann man viel zurückholen"

Der 1. FC Köln wartet noch immer auf seinen ersten Bundesligasieg der Saison. Ein Erfolg im Derby würde die Stimmung sicherlich deutlich anheben.

Als der 1. FC Köln am 31. Spieltag der vergangenen Saison sein Auswärtsspiel in Leverkusen mit 2:1 gewann, stand aufgrund der anderen Ergebnisse an diesem Spieltag fest: der Abstieg ist verhindert, der FC wird auch in der Saison 2023/2024 in der Bundesliga dabei sein.

So weit ist man in dieser Spielzeit noch lange nicht, ein Sieg würde naturgemäß guttun, doch auf den Kampf um die Klasse wird sich der FC auf Monate hinaus einstellen müssen.

Die vergangenen zwei Gastspiele in Leverkusen gewann Köln

Aller guten Dinge sind drei - unter dieser Überschrift dürfte am Sonntag die kurze Fahrt in die Nachbarstadt stehen. Die jüngsten zwei Gastspiele in der BayArena konnten die "Geißböcke" für sich entscheiden, was ein Novum in der gemeinsamen Bundesliga-Zeit bedeutete. Sieg Nummer drei würde einen echten Coup bedeuten.

Die Rollen sind vergeben. Hier der begeisternd aufspielende Spitzenreiter, da das stolpernde Kellerkind. Steffen Baumgart weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: "Leverkusen spielt aktuell wirklich sehr gut. Wenn du sie neutral betrachtest, macht das Spaß. Wenn du gegen sie spielst, musst du Lösungen finden."

Kainz spielt unter seinen Möglichkeiten

Dies - nach den Eindrücken der vergangenen Wochen - zuvorderst in der Offensive. Die Kölner strahlen keine Gefahr aus für den Gegner, die Flanken kommen mit großer Streuung, die Abspiele im Zentrum zu ungenau, zu spät oder zu früh. Mit Florian Kainz hat der FC eine gedachte Führungsfigur, der Kapitän aber verzettelt sich aktuell beim Versuch, überall zu helfen, Löcher zu stopfen. So gab er am vergangenen Samstag zu häufig die offensive Zentrale frei, um im Sechserbereich auszuhelfen oder aber er wich nach außen aus, um von dort Angriffe zu initiieren. Es kam, wie es kommen musste: Das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht, Kainz blieb erneut unter seinen Möglichkeiten.

Wir fighten, wir halten zusammen, die Qualität stimmt. Luca Waldschmidt

Möglicherweise beginnt er in Leverkusen wieder auf dem linken Flügel. Mit Luca Waldschmidt steht ja eine Alternative für die offensive Schaltzentrale bereit. Die Leihgabe aus Wolfsburg ist überzeugt davon, dass nicht viel fehlt, um Spiele erfolgreich zu gestalten. "Wir fighten, wir halten zusammen, die Qualität stimmt", sagt er. Diese "guten Dinge" sollte man mitnehmen ins nächste Spiel. Woran es hapert, ist offensichtlich. Im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor müsse man "häufiger die richtige Entscheidung treffen", sagt Waldschmidt.

Dass er die Versuche der Kollegen mitunter von der Bank beobachten muss, erfreut ihn nicht: "Generell will ich immer spielen", sagt er und schiebt nach: "Wir sind im offenen und ehrlichen Austausch." Kein Problem also für den Linksfuß, der - wie alle in Köln - darauf wartet, dass der Knoten platzt. Gerne auch in Leverkusen: "In so einem Derby kann man Vieles von dem zurückholen, was man in den Wochen vorher verpasst hat. Weil es für alle eine besondere Bedeutung hat."

Waldschmidt trifft auf ehemaligen Mitspieler Grimaldo

Am Samstag trifft er auf einen alten Bekannten. Mit Alejandro Grimaldo, Leverkusens Linksverteidiger, arbeitete er eine Saison gemeinsam bei Benfica Lissabon und erinnert sich: "Da haben wir relativ regelmäßig im Training Freistöße geschossen." Grimaldo verwandelte in dieser Saison bereits zwei Freistöße, Waldschmidt will es ihm nachmachen, am liebsten bereits am Sonntag.

Welches Team Steffen Baumgart in Leverkusen auf den Rasen schicken kann, steht noch nicht fest. Leart Paqarada, der am Dienstag die Einheit abbrechen musste, stand am Mittwoch ebenso wieder auf dem Trainingsplatz wie Benno Schmitz. Diesmal war es jedoch der Rechtsverteidiger, der nicht durchziehen konnte. Daher wird der 28-Jährige auch im Derby nicht zum Einsatz kommen.

Der schmerzlich vermisste Mark Uth wird wohl nach zwei Wochen Training im Regionalliga-Team Spielpraxis sammeln. Er ist schmerzfrei, gegen Mönchengladbach will er nach der Länderspielpause wieder dabei sein. Dies gilt ebenso für Florian Dietz. Unklar ist noch, ob Eric Martel, der nach überstandenen Achillessehnenproblemen wieder trainiert, für Sonntag schon fit ist.