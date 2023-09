In schweren Monaten: Spiel gegen Wolfsburg "ein Lichtblick"

Bei Turbine Potsdam geht seit Monaten steil bergab. Debakel, Trainerwechsel und der erste Abstieg nach 26 Jahren Bundesliga. Die Leistung im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg macht allerdings ein wenig Hoffnung.

Als sich Turbine Potsdam und der VfL Wolfsburg am 28. Mai des Vorjahres im DFB-Pokalfinale in Köln gegenüberstanden, sollte es wohlmöglich der Anfang vom Ende für den Traditionsverein aus Brandenburg sein. Unterlag der sechsfache deutsche Meister aus Potsdam beim vorerst letzten sportlichen Höhepunkt klar mit 0:4, folgte im Anschluss ein beispielhafter Absturz von Turbine: Zwei Trainerwechsel in der Saison 2022/23, Abstieg nach 26 Jahren aus der 1. Bundesliga mit einer 1:11-Klatsche im letzten Saisonspiel gegen Bayern München und am Ende lediglich acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis, 18 Niederlagen) nach 22 Partien auf dem Konto. "Wir glauben schon, dass das Potenzial da ist, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen", so Turbine-Chef Dr. Karsten Ritter-Lang im Zuge einer Pressekonferenz nach der Vorsaison.

Fehlstart in die Zweitliga-Saison

Doch auch in der 2. Bundesliga kommt Turbine, nach einem personellen Umbruch im Sommer, nicht zurück in die Erfolgsspur. Nach drei Partien stehen drei Niederlagen zu Buche - ohne einen einzig erzielten Treffer. "Auch wenn die Ergebnisse es noch nicht so aussagen, ist die Mannschaft auf dem richtigen Weg", so Ritter-Lang.

Die Brandenburgerinnen verloren gegen den SV Meppen (0:1), Carl Zeiss Jena (0:1) sowie SC Sand (0:2) und finden sich auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Waren die Potsdamerinnen in der Liga nicht unbedingt chancenlos, war dies auch gegen den neunfachen DFB-Pokalsieger in Serie VfL Wolfsburg der Fall.

Erwartetes Debakel bleibt aus

Bei der knappen 0:2 (0:1)-Niederlage in der 2. Runde am Sonntag im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion hielt der Zweitligist lange dagegen. "Wir wollen uns gut verkaufen", hieß es vom Turbine-Präsidenten noch vor der Partie. Gesagt und getan. Es gab nicht, wie von vielen erwartet, ein Debakel, auch wenn ein Klassenunterschied zu erkennen war. "Für unsere Situation war dieses Spiel ein Lickhblick", so Turbine-Trainer Dirk Heinrichs.

In der Anfangsphase stemmten sich die Turbinen in einem defensiv ausgerichteten 5-4-1-System gegen die Wolfsburgerinnen. Diese probierten es im 4-3-3 immer wieder schnell über die Außenbahn zum Erfolg zu kommen und attackierten die Potsdamerinnen früh. Die Gastgeberinnen lauerten dagegen auf Konter und nach einer Hereingabe von Viktoria Schwalm köpfte die Wolfsburgerin Felicitas Rauch nach einer Viertelstunde ans Außennetz.

Auch in der Folge spielte Turbine defensiv diszipliniert, überließ dem Gegner jedoch mehr Ball-, Spiel- und Feldanteile. Damit wussten die Wolfsburgerinnen nicht viel anzufangen und spielten sich immer wieder an der vielbeinigen Turbine-Defensive fest.

Oberdorf und Brand treffen für Wolfsburg

Somit musste eine Standardsituation Sekunden vor dem Pausenpfiff herhalten und nach einem Freistoß köpfte Lena Oberdorf das 1:0. Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff war dann Jule Brand zur Stelle, die nach einer Hereingabe von Ewa Pajor nur noch den Fuß zum 2:0 hinhalten musste. In der Folge sahen die rund 1700 Zuschauer ein Spiel auf ein Tor - das von Turbine. Doch der VfL nutzte keine der weiteren Chancen.

Stroot: "Das ein oder andere Tor hätte ich mir gewünscht"

"Es war eine stabile Leistung von uns. Das ein oder andere Tor hätte ich mir gewünscht. Ansonsten bin ich zufrieden", bilanzierte VfL-Coach Tommy Stroot, der mit seinem Team am kommenden Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Bundesliga-Saison 2023/24 startet. Für Turbine steht in der 2. Bundesliga am Sonntag das Heimspiel gegen Bayern München II an.

Turbine in finanzieller Not

Neben der sportlichen Misere plagen dem zweifachen Champions-League-Sieger aber auch finanzielle Nöte. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors braucht der Klub aus Potsdam dringend frisches Geld. Denn aufgrund der dadurch entstandenen finanziellen Lücke "besteht aktuell die Gefahr, die aktuelle Saison nicht beenden zu können", teilte der Verein auf seiner Internetseite mit.

Schon vor der laufenden Serie lief die Kooperation mit Hertha BSC nach drei Jahren aus. Mittlerweile wurde vom Verein eine Crowdfunding-Kampagne unter dem Motto "Unterstützt den Frauenfußball - Rettet Turbine!" ins Leben gerufen, um zu helfen. Als Ziel wurden auf der Plattform "gofundme" 250.000 Euro angegeben. Bis zum Sonntagnachmittag waren rund 22.000 Euro zusammen. "Wir sind bis zum Frühjahr solide aufgestellt", sagt Ritter-Lang. Bleibt zu hoffen, dass ein negatives Ende im Anschluss ausbleibt.