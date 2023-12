In Schweinfurt singt man das Lied vom Abstiegskampf nicht mehr

Der 1. FC Schweinfurt liegt nach der Reamateurisierung und einem großen Umbruch im Sommer weit über den eigenen Erwartungen. Der angestrebte Klassenerhalt scheint nur eine Frage der Zeit.

Die beiden letzten Begegnungen des FC 05 Schweinfurt in der Regionalliga gegen Vilzing und in Fürth fielen dem Winterwetter zum Opfer. 33 Punkte aus 20 Partien reichen den Nullfünfern jedoch zu Platz fünf - nach der Umstellung auf Amateurstatus und dem radikalen Umbruch im Sommer eine riesige Überraschung. Lediglich der Klassenerhalt war das Ziel. Eine neue Demut wurde propagiert - auch von Sportchef Andreas Brendler, der den stark regionalisierten Kader zusammengestellt hat. Der 37-Jährige sah 18 Profis im Sommer gehen, holte 21 Amateure, von denen drei wieder gingen.

Das Lied vom Klassenerhalt glich einem Mantra. Doch mit Brendler schert jetzt, vor der Winterpause, erstmals ein Offizieller des FC 05 aus: "Ich singe dieses Lied nicht. Wir werden unser Ziel, und das ist der Klassenerhalt, erreichen. Wir brauchen vermutlich 38, 39 Punkte, haben 33 und noch 14 Spiele. Ob wir am Ende Zwölfter mit 48 Punkten, oder Neunter mit 49 sind, ist nicht entscheidend."

Weil wir am Maximum des Machbaren herumwursteln. Schweinfurts Sportchef Andreas Brendler über die Gründe der jüngsten Erfolge

Warum läuft es so viel besser, als erträumt? "Weil wir am Maximum des Machbaren herumwursteln. Trainer Marc Reitmaier hat mit seinem Team herausragende Arbeit geleistet", so Brendler. Der auch gesehen haben wird, dass Führungsspieler Kristian Böhnlein eine überragende Saison spielt. Dass unterklassige Neuzugänge über sich hinauswachsen. Brendler: "Für uns hat sich ein Teamplayer wie Tom Feulner als wertvoller erwiesen als ein 22-Jähriger aus der Nachwuchsakademie des FC Barcelona." Der von Bayernligist Abtswind gekommene Fabio Bozesan (7 Tore) ist, da zentral wie auf den Flügeln und in der Spitze einsetzbar, Kategorie Glücksgriff. Severo Sturm hat elfmal getroffen.

Auf der rechten Abwehrseite hat sich mit Marc Hänschke (vom FV 04 Würzburg) ebenfalls ein Ex-Bayernliga-Akteur nahezu unverzichtbar gemacht. "Aktuell haben wir aus der Internationalen Fußball-Akademie in Ebern mit Hans Anapak einen außergewöhnlichen Spieler", schwärmt Brendler vom nachverpflichteten, leichtfüßigen und trickreichen Ex-Leverkusener - der jedoch nach der Runde möglichst den Sprung ins Profigeschäft packen will.

Unterschiedsspieler fehlt

Einen echten Ausfall haben die Schweinfurter indes nicht zu verzeichnen. Eher ein paar Pechvögel wie die Verletzten Ex-Aubstädter Nils Piwernetz links hinten und Andre Rumpel ganz vorn. Was der Mannschaft fehlt, ist ein klassischer Unterschiedspieler. Ein weiterer Schwachpunkt: Beide Highlight-Spiele zu Hause, gegen die Bayern (4.000 Zuschauer) und gegen Kickers (5.000) gingen verloren.

In der Winterpause möchte Brendler das Grundgerüst - nicht zwingend mit Neuzugängen - zeitig gebaut haben. Wohlwissend, wer seine spannendste Personalie ist: Marc Reitmaier. Wer einen Verein erst aus wenig aussichtsreicher Position souverän zum Klassenerhalt führt und dann zum Winter auf Platz 5, weckt Begehrlichkeiten anderer Vereine. "Ich will nicht bis Mai warten. Ich hoffe sehr, dass er bleibt und das vielleicht schon im Januar oder Februar erklärt." Was dann, nochmal eine Saison später möglich sei, mag Brendler nicht beziffern. Sagt aber: "Dauerhaft kann man bei einem Traditionsverein wie dem FC 05 nicht von Platz 14 sprechen."