In Sachen Vorbereitung Weltmeister: Das kann Katar sportlich

Keine Frage, die Nationalmannschaft von Katar ist der am besten vorbereitete WM-Teilnehmer. Der Einzug in die K.-o.-Runde wäre ein Erfolg.

Die WM 2022 in Katar ist ein Projekt, das auch etwas mit Fußball zu tun hat. Aus Sicht des WM-Gastgebers spielt das am Sonntag beginnende Turnier vor allem in politischer Hinsicht eine große Rolle, die vielen Milliarden Euro an Investitionen in Stadien und Infrastrukturen sollen sich lohnen.

Auch in die sportlichen Qualitäten wurde viel investiert, doch im Gegensatz zu den Glitzer-Fassaden der neuen Gebäude und Spielstätten ist die sportliche Strahlkraft des WM-Gastgebers nur sehr schwer zu greifen. Also: Was kann Katar auf dem Platz?

Asienmeister 2019: Der Coup gegen Japan

Begonnen hatte die Entwicklung des katarischen Fußballs lange vor der umstrittenen WM-Vergabe 2010, als 2004 die Aspire Academy in Doha gegründet wurde. Dort feilten internationale Wissenschaftler und Trainer an der Entwicklung des kickenden Nachwuchses. 15 Jahre später setzten Katars Fußballer das erste große Ausrufezeichen, als sie 2019 die Asienmeisterschaft gewannen und im Finale den jetzigen deutschen Gruppengegner Japan mit 3:1 besiegten.

52 Tests und dreimonatige Trainingslager

So groß der sportliche Erfolg an jenem 1. Februar 2019 für Katar auch war, so bedeutete er dennoch das Ende des Ernstfalls, denn seit zweieineinhalb Jahren hat die Mannschaft von Nationaltrainer Felix Sanchez kein ernstzunehmendes Pflichtspiel mehr bestritten. Gespielt haben die Katarer dennoch - und das wie am Fließband, zum Beispiel außer Konkurrenz in der WM-Qualifikation Europas und der zweiten Runde der WM-Qualifikation Asiens. Konkret: Nach dem Asienmeister-Titel 2019 bestritt Katar sage und schreibe 52 Partien (26 Siege, 11 Unentschieden, 15 Niederlagen bei 82:61 Toren).

Andere Nationaltrainer würden vor Neid erblassen, denn der Spanier Felix Sanchez (46) hat auf sein Team Zugriff wie auf eine Klubmannschaft. Die heimische "Qatar Stars League", in der alle aktuellen Nationalspieler unter Vertrag stehen, unterbricht selbstredend den Spielbetrieb, wenn die Nationalmannschaft längere Trainingslager abhalten möchte. Ein dreimonatiges Geheimtrainingslager 2022 und ein weiteres im Oktober/November in Marbella sollte die Sanchez-Elf in WM-Form bringen.

Mit dem vermeintlichen Rückenwind von fünf Siegen am Stück geht Katar ins Eröffnungsspiel gegen Ecuador, doch weil diese Serie gegen schwächere Teams gelang, bleibt die sportliche Aussagekraft diffus. Etwas näher am tatsächlichen Leistungspotenzial Katars dürften die Duelle gegen Kanada (0:2) und Chile (2:2) liegen, die die Sanchez-Elf Anfang September bestritt. Der Qualitätsunterschied zum WM-Teilnehmer aus Nordamerika war deutlich, das Remis gegen die nicht bei der Endrunde vertretenen Südamerikaner war glücklich.

Beste Arbeitsbedingungen: Katars Nationaltrainer Felix Sanchez. IMAGO/Pixsell

Zwei Stürmer als Aushängeschilder

Katars Auswahl besteht im Kern aus Spielern, die sich seit ihren Jugendzeiten in der Aspire Academy kennen. So führte das Sturmduo Almoez Ali (26, Al-Duhail) und Akram Afif (26, Al-Sadd) Katar schon 2014 zur U-19-Asienmeisterschaft. Der im Sudan geborene Almoez Ali (88 Länderspiele, 40 Tore) steuerte zur Asienmeisterschaft 2019 neun Treffer in acht Spielen bei (Rekord) und ist im Sanchez-System der klassische Stoßstürmer. Sein Partner Afif dagegen agiert als hängende Spitze, rutscht bisweilen als Spielmacher ins Mittelfeld zurück, wobei er dann vornehmlich über die linke Seite kommt.

Ein weiterer Schlüsselspieler ist Abdelkarim Hassan (29, Al-Sadd), der im 3-5-2-System die linke Bahn beackert. Dort ist er Teil einer Fünferkette, wenn es gegen den Ball geht, und soll im Vorwärtsgang Dampf über die Seite machen - auch um Almoez Ali zu füttern. Für extrem viel Routine sorgt Mittelfeldspieler und Kapitän Hassan Al-Haydos (Al-Sadd). Der schussgewaltige 31-Jährige debütierte 2008 und ist mit 165 Einsätzen (37 Tore) der Rekordnationalspieler Katars.

Keine "Weltauswahl" und der Überraschungseffekt

Eine zusammengestellte "Weltauswahl" unter der Flagge Katars, wie es das Emirat 2015 bei der Handball-WM vormachte und Vize-Weltmeister wurde, verhinderten die strengen FIFA-Regularien, sonst wäre die umstrittene WM um einen weiteren Schandfleck reicher gewesen. Eingebürgert wurden neben Torjäger Almoez Ali (Sudan) zudem Pedro Correia (Portugal), Bassam Al-Rawi (Irak) und Boualem Khoukhi (Algerien) - echte Tiefe gewann der international unerfahrene und mit wenig Wettkampfhärte ausgestattete Kader dadurch allerdings nicht. Folglich wäre ein Verbleib im Turnier nach der Vorrunde in der Gruppe A mit Ecuador, den Niederlanden und dem Senegal ein Erfolg.

Und so muss sich der Gastgeber vor allem auf den möglichen Heimvorteil verlassen - sowie den denkbaren Überraschungseffekt. Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Geheimtrainingslager können durchaus dafür sorgen, dass die Auswahl Katars im komplett ausgeleuchteten Fußball-Kosmos noch die eine oder andere bisher unbekannte Trumpfkarte aus dem Ärmel schüttelt.

Zumindest Auftaktgegner Ecuador sollte davor gewarnt sein.