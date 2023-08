"In Rot für Württemberg": VfB präsentiert neues Auswärtstrikot

Der VfB Stuttgart hat am Donnerstag nicht nur ein neues Sponsoren-Trio präsentiert - sondern auch sein neues Auswärtstrikot.

Neuer Sponsor, neues Trikot: So läuft der VfB in der nächsten Saison auswärts auf. VfB Stuttgart

Der Donnerstag war in Stuttgart einer der Enthüllung: Nur wenige Stunden nachdem der VfB seinen neuen Haupt- und Ärmelsponsor präsentiert hatte, zeigten die Schwaben auch erstmals ihr neues Auswärtstrikot. "In Rot für Württemberg" steht groß über der Pressemitteilung, die der Bundesliga-16. der Vorsaison versendete.

Das Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 beschränkt sich fast ausschließlich auf die Farbe Rot, die "für unsere emotionale Heimat steht". "Das Rot des VfB und Württembergs als Basis, darin eingefügt der Brustring in Dunkelrot, dem Farbton unserer Mitgliedschaft. Die ebenfalls in Rot gehaltene Musterung des Trikots deutet das Relief Württembergs vom Bodensee bis zum Taubertal an und lässt charakteristische Geländeformen unserer Heimat wie die Schwäbische Alb deutlich erkennen", schreibt der VfB in seiner Mitteilung: "Über dem Herzen der Spieler sitzt zudem das Wappen des Klubs aus Bad Cannstatt. Das Muster des Trikots setzt sich auf den Hosen fort, zu denen das Team rote Stutzen tragen wird."

Erhältlich sein wird das Trikot ab dem ersten Bundesliga-Heimspiel am 19. August (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum - online wie auch in den VfB-Fanshops. "Dass wir 2023/24 alles dafür tun werden, auch auswärts kämpferisch und selbstbewusst aufzutreten, kommt im Design des Auswärtstrikots zur Geltung", wird der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle zitiert: "Die Topografie Württembergs als gestalterisches Grundelement betont unsere Herkunft und zugleich die Vielfalt unserer Heimat. Die auf dem Trikot sichtbaren prägenden Landschaftsformen stehen für all die verschiedenen regionalen und kulturellen Besonderheiten der Menschen in Stadt und Land, die unsere große VfB-Familie ausmachen."

Das verwendete Polyester im neuen Auswärtstrikot ist zu 100 Prozent wiederverwertet, Kostenpunkt für das Trikot ist 84,99 Euro.