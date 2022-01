In Quarantäne: Leipziger Trainingsstart ohne Silva und Nkunku

Bei RB Leipzig wurde der Trainingsauftakt am Montag von positiven Corona-Befunden überschattet.

André Silva und Christopher Nkunku wurden nach Klubangaben bereits während ihres Weihnachtsurlaubs in Portugal und Frankreich positiv getestet und befinden sich gemäß der Bestimmungen in beiden Ländern in häuslicher Quarantäne.

Zudem ergaben bei Dani Olmo, Nordi Mukiele und Benjamin Henrichs die am Sonntag in Leipzig vorgenommenen Tests laut Vereinsangaben "unklare Befunde". Dieses Trio sei am Montag erneut getestet worden und befinde sich bis dahin in häuslicher Isolation, teilte der Verein mit.