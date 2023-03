"In offizieller Funktion": Kirsten meldet sich bei Dynamo zurück

Vor dem brisanten Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue hat Dynamo Dresden mit einer überraschenden Personalie aufgewartet: Ehrenspielführer Ulf Kirsten meldet sich bei der SGD zurück.

Ulf Kirsten ist "in offizieller Funktion" bei Dynamo Dresden zurück, wie der Drittligist am Donnerstag vor dem in Sachsen mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen mit Aue (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) mitteilte. So soll der 57-Jährige künftig "als Berater des Vorstands" für die SGD tätig sein.

"Mit all seinen herausragenden Verdiensten als Spieler für unsere Sportgemeinschaft hat Ulf Kirsten auch danach dem Verein nie den Rücken gekehrt", sagte Jens Heinig. "Deshalb freut es uns sehr, ihn nun wieder in offizieller Funktion an Bord zu haben. Er wird uns und den handelnden Personen im sportlichen Bereich mit seiner fachlichen Expertise tatkräftig zur Seite stehen und sich unter anderem über die 'Arbeitsgruppe Sport' aktiv in vielen Themen einbringen", erläuterte der Aufsichtsratsvorsitzende.

Kirsten, der mit 17 Jahren für Dynamo 1983 in der DDR-Oberliga sein Debüt gab, über 200-mal für den Klub auflief und 79 Tore erzielte, freut sich "sehr auf diese neue spannende Aufgabe". Der Kontakt sei "nie abgerissen. Nun möchte ich in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen meinen Teil beitragen und meine Erfahrung und Verbindungen einbringen, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen", meinte Kirsten, der nach seinem Wechsel 1990 von Dresden nach Leverkusen 444 Pflichtspiele für Bayer 04 absolvierte und 236 Tore schoss.

Auch SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker freut sich "sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er kennt den Verein bestens, ist für zahllose Menschen in Deutschland ein großes Idol und verfügt über viel Fachwissen sowie einen großen Erfahrungsschatz." Den kann er ab sofort bei Dynamo einbringen.