In Nürnberg außen vor: Düsseldorf leiht Daferner aus

Beim 1. FC Nürnberg spielte Christoph Daferner in den vergangenen Monaten keine Rolle mehr. In der Rückrunde darf er sich bei Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf für eine Weiterbeschäftigung empfehlen.

Im Sommer 2022 war er der Wunsch-Kandidat des 1. FC Nürnberg schlechthin. Wochenlang umgarnten die Mittelfranken Christoph Daferner. Dessen damaliger Klub Dynamo Dresden erwies sich jedoch als harter Verhandlungspartner und ließ den Mittelstürmer, der in der Abstiegssaison 13 Tore erzielte, schließlich Ende Juni für rund eine Million Euro zum FCN ziehen.

Dort allerdings kam der 25-Jährige nie richtig an. In den beiden Saison-Vorbereitungen der Nürnberger wusste Daferner noch zu überzeugen, in den darauffolgenden Runden blieb er jedoch hinter den Erwartungen zurück. Kam er in seiner Debüt-Saison immerhin noch 33-mal zum Einsatz und traf unter anderem beim Derby-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0), war er in der laufenden Spielzeit unter dem neuen Trainer Cristian Fiel nach zwei Startelf-Einsätzen zu Saisonbeginn nahezu völlig außen vor. Seit Ende November stand Daferner nicht mehr im Spieltagskader der Nürnberger - und verlässt die Franken nun nach 38 Einsätzen (vier Toren) wenig überraschend.

Rebbe: "Leihgeschäft macht für alle Seiten absolut Sinn"

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt zu Fortuna Düsseldorf und reist mit Nürnbergs Liga-Konkurrent noch am heutigen Dienstag ins Trainingslager nach Marbella. Der Tabellen-Vierte der 2. Bundesliga leiht Daferner bis Saisonende aus und sichert sich eine Kaufoption. "Das Leihgeschäft macht für alle Seiten absolut Sinn. Christoph kam zuletzt bei uns nicht mehr so zum Zug, wie er es sich gewünscht hat. In Düsseldorf hat er nun die Chance, sich neu zu beweisen. Wir wünschen uns für ihn, dass er zu seiner alten Stärke zurückfindet", so Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe.

Bei der Fortuna wird Daferner mit Top-Torschütze Vincent Vermeij (neun Tore), Jona Niemiec und Daniel Ginczek um Einsatzzeit konkurrieren. "Ich freue mich, dass es mit der Leihe zur Fortuna geklappt hat und ich gleich zum Trainingsstart dabei sein kann. Ich möchte mich schnell in die Mannschaft integrieren und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen", lässt sich Düsseldorfs neue Nummer 22 in einer Vereinsmitteilung zitieren.

"Mit Christoph gewinnen wir eine weitere spannende Option in der Offensive für unseren Kader. Er bringt Mentalität, eine gewisse physische Präsenz und Qualität in der Luft mit und passt dadurch sehr gut in das von uns gesuchte Profil", freute sich Fortunas Sportdirektor Christian Weber über den Transfer. "Gerade weil Christoph zuletzt in Nürnberg nicht den besten Lauf hatte, ist seine Motivation groß in neuem Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden. Wir sind überzeugt, dass dies gelingen wird“, ergänzte Sportvorstand Klaus Allofs.