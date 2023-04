In MVP-Form: Jokic führt Denver ins Play-off-Viertelfinale

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic stehen in der zweiten Play-off-Runde der NBA und treffen dort auf die Phoenix Suns. Trae Young verhindert das Aus der Atlanta Hawks.

Die Denver Nuggets haben sich für die zweite Play-off-Runde der NBA qualifiziert. Das beste Team der Hauptrunde der Western Conference bezwang am Dienstag (Ortszeit) die Minnesota Timberwolves mit 112:109 (48:47) und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:1 nach Siegen für sich. Dabei avancierte Superstar Nikola Jokic zum Matchwinner.

Der serbische Center erzielte beim 104:104 in der Schlussminute fünf Punkte nacheinander, an der Freiwurflinie machte Jokic den Endstand perfekt. Mit 28 Punkten, 17 Rebounds und zwölf Assists erzielte der 28-Jährige sein zweites Triple-Double in den Play-offs. Teamkollege Jamal Murray steuerte 35 Zähler bei.

Jokic ist einer von drei Kandidaten auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga, in den vergangenen beiden Jahren hat der Serbe die MVP-Auszeichnung gewonnen.

Hawks holen Zwölf-Punkte-Rückstand binnen fünf Minuten auf

Die Nuggets treffen in der zweiten Play-off-Runde auf die Phoenix Suns. Auch die Suns gewannen ihre Erstrunden-Serie gegen die Los Angeles Clippers mit 4:1 nach Siegen, durch einen 136:130-(61:70)-Heimerfolg machte Phoenix das Weiterkommen perfekt. Die Suns drehten die Partie im dritten Viertel, in dem sie 50 Punkte erzielten. Vor allem Devin Booker lieferte dort ab: 24 seiner 47 Zähler erzielte Booker in jenem Durchgang. Kevin Durant, mit 31 Punkten zweitbester Werfer nach Booker, machte letztlich alles klar.



Die Atlanta Hawks haben dank Trae Young ein Play-off-Aus verhindert. Durch einen 119:117 (66:58)-Auswärtserfolg bei den Boston Celtics verkürzten die Hawks in der Serie auf 2:3. Young erzielte die letzten 14 Punkte seines Teams, zwei Sekunden vor Spielende traf der Spielmacher den siegbringenden Dreier. Damit krönte Atlanta die Aufholjagd nach einem Zwölf-Punkte-Rückstand rund fünf Minuten vor Schluss.