"In meinen Augen Wahnsinn": Heider und Sapina zur kniffligen Elfmeterentscheidung

Beim 3:2 des VfL Osnabrücks gegen den SC Verl sorgte ein Foulelfmeter, der zum 2:2 führte, für Gesprächsstoff. Die Beteiligten äußerten sich nach Schlusspfiff zur Szene.

Was für ein Spiel. Osnabrücks 3:2-Heimsieg gegen Verl sorgte am Montagabend für Begeisterung - und für Diskussionen. Der Grund? Der Fingerzeig von Schiedsrichter Max Burda auf den Elfmeterpunkt zugunsten der Hausherren. Zuvor waren VfL-Stürmer Marc Heider und Verls Sechser Vinko Sapina beim Stand von 2:1 für die Gäste in einem kniffligen Zweikampf verwickelt.

Über Umwege landete der Ball in der 72. Minute kurz vorm Fünfmeterraum bei Heider, der mit rechts zum Schuss ausholte. Sapina stellte seinen Fuß dazwischen und traf den Stürmer zunächst an der linken Ferse. Wie gravierend der Kontakt war, klärten auch mehrere Kameraeinstellungen nicht auf. Zu sehen war aber, dass der Osnabrücker Stürmer nach dem Kontakt in den Boden trat und nicht die Kugel traf, sondern Sapinas Wade.

Eine Kann-, keine Muss-Entscheidung. Marc Heider

"Ich hau' natürlich auch ein bisschen in den Boden", gab Heider, der später mit seinem 3:2 in der 85. Minute noch zum Matchwinner avancierte, nach Schlusspfiff bei "MagentaSport" zu. Aber: "Wenn sein Bein nicht davorsteht, dann kann ich frei aufs Tor schießen." Es sei letztlich für den 35-Jährigen also "eine Kann-, keine Muss-Entscheidung" gewesen. "In diesem Fall war es glücklich für uns."

Sapina verständnislos - und doch versöhnlich

Sein Gegenspieler wählte andere Worte. "Das ist in meinen Augen Wahnsinn. Er schlägt in meinen Fuß rein", meinte Sapina, der sich vor allem auf den zweiten Kontakt bezog, also Heiders Ausholbewegung und folgenden Treffer an Sapinas Wade. Angesprochen auf den Kontakt an der Ferse des Osnabrücker Angreifers erklärte er: "Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich spüre eigentlich nur, wie er mir gegen die Wade schlägt."

Letztlich sei die Szene für ihn aber "schon gegessen. Es bringt jetzt nichts, nach dem Spiel irgendwas zu diskutieren und irgendwelche Vorwürfe zu machen." Zeit bleibt ohnehin wenig. Für Osnabrück, das durch den Sieg wieder auf die Aufstiegsränge schielt, steht am Samstag (14 Uhr) das Verfolgerduell bei 1860 München an. Einen Tag später (13 Uhr) erwartet das abstiegsbedrohte Verl Spitzenreiter Magdeburg.