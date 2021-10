In Mauretanien verletzt: Köln bangt um Skhiri

Pech für den 1. FC Köln: Den in den vergangenen Wochen in großer Form aufspielenden Tunesier Ellyes Skhiri (26) erwischte es am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel in Mauretanien so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht aus.

Verletzte sich im Länderspiel: Ellyes Skhiri. imago images/HMB-Media