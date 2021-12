In letzter Sekunde: Göttingen beendet schwarze Serie im Topspiel in Ulm

Vor der Saison hätten wohl die wenigsten Experten vermutet, dass die Top-Partie des 14. Spieltags das Duell zwischen ratiopharm Ulm und der BG Göttingen sein würde - und beide Teams lieferten sich einen heißen Fight mit dem besseren Ende für die Gäste.

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler, sie haben wirklich hart gekämpft. Es war ein schwieriges Spiel, gegen einen sehr starken Gegner", freute sich Göttingens Coach Roel Moors, nachdem sein Team in einem engen Verfolgerduell mit der Schlusssirene bei ratiopharm Ulm mit 88:86 (43:39) gewonnen hatte.

Göttingen klettert mit dem Erfolg auf Rang drei in der BBL und beendete ganz nebenbei eine schwarze Serie gegen Ulm: in den letzten 14 Begegnungen hatte die BG gegen Ulm verloren, den letzten Sieg hatte es im Oktober 2014 gegeben.

Der entscheidende Spielzug am Ende kommt einfach durch Talent und Qualität. Ulms Trainer Jaka Lakovic

Nun also das 88:86, das Kamar Baldwin mit einem Korbleger in letzter Sekunde sicherte. Es war der fünfte Sieg in Folge der Göttinger. "Wir haben einen guten Rhythmus, den wir heute genutzt haben. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen, da wir die meiste Zeit über die Kontrolle hatten", so Moors.

Das sah auch sein Gegenüber Jaka Lakovic so: "Wir hatten nicht genug Energie, und uns fehlten die guten Entscheidungen in der Offensive, das haben die Göttinger ausgenutzt. Der entscheidende Spielzug am Ende kommt einfach durch Talent und Qualität."

ratiopharm Ulm - BG Göttingen 86:88 (17:22,22:21,20:16,27:29)

Punkte ratiopharm Ulm: Blossomgame 23, Christon 13, Zugic 11, Herkenhoff 9, Thornwell 8, Bretzel 6, Felicio 6, Günther 6, Jallow 3, Klepeisz 1 BG Göttingen: Vargas 17, Brown 16, Roberson 16, Baldwin 13, Toolson 13, Mönninghoff 6, Hartwich 4, Hujic 3