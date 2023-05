In Leeds immer noch verehrt: Bielsa wird Nationaltrainer Uruguays

Mehr als ein Jahr nach seinem Aus bei Leeds United hat Marcelo Bielsa einen neuen Job angenommen. Er wird zum dritten Mal Nationaltrainer.

Marcelo Bielsa zieht es in die südamerikanische Heimat zurück. Der 67 Jahre alte Argentinier wird neuer Trainer der uruguayischen Nationalmannschaft - auch wenn noch nichts unterschrieben ist.

Man habe sich geeinigt und letzte Differenzen ausgeräumt, sagte Jorge Casales, Mitglied des Exekutivkomitees des uruguayischen Fußballverbandes, am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP. "Das Einzige, was noch fehlt, ist die Unterschrift. Wir holen jemanden, von dem wir wissen, dass er uns ein Vermächtnis hinterlassen wird, das über die 90 Minuten eines Spiels hinausgeht."

Als Bielsa in Leeds gehen musste, protestierten die Fans

Bielsa soll einen Vertrag bis zur nächsten WM unterschreiben, die 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Beim jüngsten Turnier in Katar war Uruguay weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und unter Diego Alonso bereits in der Gruppenphase hinter Portugal und Südkorea ausgeschieden. Alonso, der ein Jahr zuvor auf die 15-jährige Ära von Oscar Tabarez gefolgt war, war daraufhin zurückgetreten.

Bielsa hatte zuletzt in England beachtliche Erfolge gefeiert. "El Loco" (Der Verrückte), wie er wegen seiner unkonventionellen Methoden genannt wird, hatte Leeds United mit teilweise begeisterndem Fußball im Sommer 2020 nach 16 Jahren zurück in die Premier League geführt und auch dort zunächst für Furore gesorgt. Im Februar 2022 hatte er schließlich nach einer Niederlagenserie gehen müssen, wogegen Fans protestierten. Unter dem inzwischen auch schon wieder beurlaubten Ex-Leipziger Jesse Marsch war schließlich der Klassenerhalt gelungen, um den Leeds auch jetzt - unter Feuerwehrmann Sam Allardyce - wieder bangen muss.

Bielsa-Debüt wohl im Juni - 2024 wartet die Copa America

Als Nationaltrainer ist Uruguay bereits Bielsas dritte Station. Von 1998 bis 2004 hatte er die Auswahl seines Heimatlands Argentinien betreut und war 2004 Olympiasieger geworden. Mit Chile (2007 bis 2011) sorgte er unter anderem bei der WM 2010 in Südafrika für Aufsehen. Seitdem hatte Bielsa rund zehn Jahre auf Vereinsebene gearbeitet, war aber bis zum Engagement in Leeds oft nur kurz im Amt geblieben. Der Höhepunkt: Bei Lazio Rom trat er 2016 bereits nach zwei Tagen wieder zurück.

Bielsa dürfte im Juni in den Testspielen gegen Nicaragua und Kuba erstmals für Uruguay an der Seitenlinie stehen. Im kommenden Jahr steht mit der Copa America in den USA bereits das erste wichtige Turnier mit dem zweimaligen Weltmeister an.