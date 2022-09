In Kroatien nur auf Abruf: Dämpfer für Brekalos WM-Hoffnung

Er galt als einer der Wechselkandidaten, Josip Brekalo ist jedoch beim VfL Wolfsburg geblieben und muss nun um seine WM-Teilnahme zittern.

Die Saison begann vielversprechend für ihn, Niko Kovac nominierte Josip Brekalo zum Auftakt gegen Werder Bremen (2:2) für die Wolfsburger Anfangsformation. Der Start für den Landsmann des Trainers misslang jedoch, Brekalo enttäuschte (kicker-Note 5), kam seither nur noch zweimal als Einwechselspieler in München und Leipzig (jeweils 0:2) zum Einsatz und saß in den Heimspielen gegen Schalke (0:0) und am vergangenen Wochenende gegen Köln (2:4) trotz offensiver Probleme jeweils 90 Minuten draußen.

Die Quittung folgt prompt: Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic verzichtet bei den anstehenden Spielen in der Nations League gegen Dänemark (22. September) und in Österreich (25. September) auf den Wolfsburger, der wie auch Ex-Teamkollege Marin Pongracic (an Lecce verliehen) lediglich auf Abruf nominiert wurde.

Kovac fordert, was Brekalo nur bedingt hat

Ein kräftiger Dämpfer für Brekalos WM-Hoffnung. Er weiß, dass er in den bevorstehenden Wochen auf Einsätze beim VfL kommen muss, um im Winter in Katar dabei zu sein. Die Aussichten sind jedoch gemessen an der Entwicklung seit dem Saisonstart düster. Trainer Kovac wünscht sich aggressive Zweikämpfer und kompromisslose Anläufer für seinen geplanten Pressing- und Powerfußball, Attribute, die Brekalo nur bedingt in seinem Repertoire hat.

Die Problematik kommt freilich nicht sonderlich überraschend. Der VfL wäre bereit gewesen, den in der Vergangenheit regelmäßig abtrünnigen Brekalo ziehen zu lassen, jedoch kam ein Wechsel trotz diverser Interessenten aus Italien nicht zustande. In der vergangenen Saison war der Offensivmann an den FC Turin verliehen, überzeugte in der Serie A mit sieben Saisontreffern durchaus, dennoch verzichtete der Klub auf das Ziehen der Kaufoption (10,5 Millionen Euro Ablöse).

Wer sich nicht anstrengt, der wird nicht spielen. Niko Kovac

Nun muss er sich zumindest bis zum Winter in Wolfsburg - Brekalos Vertrag läuft bis 2023, eine Verlängerung gilt beidseitig als ausgeschlossen - durchbeißen und mit Blick auf die WM auf die Gunst seines Trainers hoffen. Kovac weiß um die Sorgen seines Schützlings. "Jeder Nationalspieler will zur WM und muss sich anstrengen", sagte er während der Vorbereitung. "Wer sich nicht anstrengt, der wird nicht spielen. Und wer nicht spielt, der wird auch weniger Chancen haben, zur WM zu kommen."

Die Bestätigung folgte durch Dalics Kadernominierung prompt.