In Köln ist "wieder Punktejagd" angesagt

Mit zwei Punkten aus drei Partien gehen die Stuttgarter in den 4. Spieltag. Eine Niederlage in Köln und der Fehlstart wäre zumindest tabellarisch nicht von der Hand zu weisen. Trainer Pellegrino Matarazzo will das unbedingt verhindern und ruft zur Punktejagd auf.

Mit dem sicher geglaubten, aber in der Nachspielzeit doch noch verspielten Erfolg beim 2:2 in Bremen und dem 0:1 gegen nicht bessere Freiburger, die mit einem Remis nicht unzufrieden gewesen wären, sehen sich die Stuttgarter mit drei Punkten zu wenig belohnt. Zähler, die sich der VfB am kommenden Sonntag zurückholen möchte. Wenn man dies überhaupt so sehen darf. "Die Spiele, die wir bisher gezeigt haben, waren gar nicht so schlecht", sagt Trainer Pellegrino Matarazzo. "Aber wir haben nicht genügend Punkte geholt." Deswegen sei die Losung für die Auswärtsfahrt in den Westen Deutschlands: "Am Sonntag ist wieder Punktejagd."

Der 44-Jährige will keinerlei Selbstzweifel bei sich oder innerhalb seiner Mannschaft aufkommen lassen. "Wenn man sich auf das Negative fokussiert, setzt man seine Energie falsch ein. Deswegen sehe ich grundsätzlich im Spiel in Köln eine Riesenchance, das Punktekonto, das wir verdient gehabt hätten, auszugleichen. Ich sehe die Möglichkeit, alles auf null zu stellen."

Euphorisierte Kölner? "Kann mit gut vorstellen, dass sie sehr intensiv in das Spiel gehen"

Dabei spiele es keine Rolle, dass die Kölner am Donnerstagabend noch in der Qualifikation zur Conference League aktiv waren oder man am 34. Spieltag der Vorsaison gegen eben diesen Gegner mit einem 2:1 in der Nachspielzeit durch einen Kopfballtreffer von Wataru Endo den verpasst geglaubten direkten Klassenerhalt doch noch erreicht hat. Man könne nicht sagen "ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist", dass Köln unter der Woche noch in Budapest beim FC Fehervar spielen musste.

Es müsse allerdings klar sein, dass die Spieler von Trainer Steffen Baumgart "vom 3:0 und dem Spiel, dass sie gezeigt haben, sicher euphorisiert sind". Matarazzo zieht den Hut vor dem Kontrahenten. "Ich freue mich, dass sie weitergekommen sind. Für den deutschen Fußball, für die Bundesliga. Sie haben es verdient." Entsprechend selbstbewusst und forsch dürfte der FC auch auftreten. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie mit dem Stadion und dem Erfolgserlebnis im Rücken sehr intensiv das Spiel angehen werden."

Jedoch sei man darauf vorbereitet, verkündet der 44-Jährige, der dies mehr an der aktuellen Verfassung seines Teams als am Erfolg vom letzten Spieltag 2021/22 festmacht. "Es ist tatsächlich nicht so, dass man sofort an die Vergangenheit zurückdenkt, wenn man an Köln denkt", sagt Matarazzo, für den die Neuauflage dieser außergewöhnlichen Partie "keinerlei Relevanz und keine Verbindung zur vergangenen Saison hat".