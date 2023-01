In "knackiger Situation": Verärgerter FCN muss sich "rauskämpfen"

Der 1. FC Nürnberg hat zum Rückrundenstart gegen St. Pauli verloren. Der Club steht vor dem Franken-Derby aus nicht nur einem Grund stark unter Druck.

Es hatte nicht sein sollen: Der Rückrundenstart in Liga zwei ging aus Sicht des FCN verloren, 0:1 zu Hause gegen St. Pauli. Und das trotz einer Torschussbilanz von 23:9 aus Sicht der Gastgeber.

Weinzierl hadert mit Chancenverwertung und Hälfte zwei

In der recht ausgeglichenen Partie hatte Nürnberg jedoch kaum zwingende Chancen, die für Coach Markus Weinzierl "zwei hundertprozentigen durch Lino Tempelmann und Jan Gyamerah" in Durchgang eins blieben ungenutzt. Auf der Vereinswebsite ließ sich Weinzierl daher auch so zitieren: "Es war für uns auf jeden Fall drin, zu gewinnen."

Weinzierl wusste jedoch ebenso, warum sein Team leer ausgegangen war. Nicht nur der Gegentreffer durch Jakov Medic nach etwas mehr als einer halben Stunde sei "absolut ärgerlich" gewesen. Der Club habe nach dem Seitenwechsel in seinem Spiel "nicht mehr klar genug" agiert - und Partien wie gegen die effizienten Kiez-Kicker am Sonntag werden nun mal "in den Details entschieden".

"Dummes Gegentor": Geis' Enttäuschung ist "sehr groß"

Johannes Geis, der von seinem Coach als Innenverteidiger aufgeboten worden war, traf klarere Worte: "Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben viel Aufwand betrieben, kassieren aber ein dummes Gegentor nach einer Standardsituation." Diesem ist Nürnberg auch laut Geis bis zum Abpfiff erfolglos hinterhergelaufen.

Noch schlimmer: Vor dem Franken-Derby bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! Bei kicker) trennen den Club und Schlusslicht Magdeburg im engen unteren Tabellendrittel nur noch zwei Punkte. Geis hierzu: "Wir wissen, dass die Situation sehr knackig ist. Wir müssen uns da rauskämpfen."

Ob der Club den Kampf dann besser annimmt, bleibt abzuwarten. Immerhin ist laut Ex-Kleeblatt Geis allen bewusst, "was jetzt für eine Woche kommt. Wir richten alle den Blick auf dieses nächste Spiel. Und das müssen wir gewinnen." An die Fans bedacht meinte Trainer Weinzierl noch: "Wir werden schnell aufstehen und für das Derby bereit sein." Denn nicht nur die Schalker Leihgabe Florian Flick weiß, dass mit einem solchen Dreier "wieder Euphorie entstehen" kann im Nürnberger Umfeld.