In Kiel regiert "ein bisschen stolz" über Wehlmann

Knapp sechs Jahre waren Uwe Stöver und Carsten Wehlmann Nachbarn im gemeinsamen Wohnort Mainz, nun übergab der scheidende Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel offiziell den Staffelstab an seinen Nachfolger - und der verriet bei seiner Vorstellung interessante Details.

Wehlmann firmiert seit dem Wochenbeginn offiziell als Geschäftsführer und Vize-Präsident, statt der Gedanken am Gartenzaun teilen sich der neue und der alte Sportboss bis zum Sommer einen Platz. "Uwe und ich werden uns bei Auswärtsfahrten vielleicht kein Hotelzimmer teilen, dafür aber das Büro", sagt Wehlmann mit einem Schmunzeln - es ist das äußerliche Zeichen für einen reibungslosen internen Ablauf, den auch Aufsichtsratsboss Dr. Stefan Tholund rühmt. "Es gibt sicherlich nicht so viele Vereine, in denen das so funktioniert."

Tatsächlich, verrät Tholund, hatte Stöver, der nach der Ankündigung seines Abschieds angeboten hatte, dem Kontrollgremium bei der Nachfolgersuche behilflich zu sein, Wehlmann vorgeschlagen. "Den Namen", aber sagt der Kontrolleurs-Chef, "hatten wir natürlich selbst im Blick. Er hatte bei uns neun Jahre in der Position als Chefscout bereits eine interessante Entwicklung genommen, die hat er in Darmstadt dann fortgesetzt und exzellente Ergebnisse erzielt." Deshalb, sagt Tholund, "freue ich mich nicht nur, sondern bin auch ein bisschen stolz, dass wir ihn jetzt hier haben. Das ist für uns eine sehr schöne Fügung."

Wehlmann vernahm die warmen Worte am Montag zufrieden und begleitete seine Ausführungen geradezu mit einem Dauerlächeln. "Für mich fühlt es sich wie ein nach Hause kommen an", sagt der gebürtige Hamburger, betont aber auch ausdrücklich, dass weder Heimatgefühle noch nostalgische Gedanken ausschlaggebend für seine Rückkehr waren. "Die Verbundenheit zu Holstein war und ist immer groß, ich sehe hier aber vor allem auch einen Verein mit viel Potenzial, ein unaufgeregtes, seriöses Umfeld, in dem in den letzten Jahren unheimlich viel entwickelt wurde, in dem aber auch noch Entwicklungspotenzial ist."

Als Schritt zurück nach einem halben Jahr in der Bundesliga mit Darmstadt sieht er seinen neuen Job ausdrücklich nicht. Ein Grund: Das Stellenprofil. Der 51-Jährige, bei den Lilien Sportlicher Leiter, ist nun Geschäftsführer, erklärt: "Der Reiz und die Lust darauf, hier entscheidend mitgestalten zu können, ist riesig."

"Der Zeitpunkt, jetzt anzufangen, ist ideal"

Wehlmann ist mit seinem Dienstbeginn der erste Mann, während Stöver aus dem Amt des Geschäftsführers und dem Präsidium ausgeschieden ist, zwanghaft in die erste Reihe drängen aber wird der Neuling nicht. "Der Zeitpunkt, jetzt anzufangen, ist ideal, weil um diese Jahreszeit die Planungen für die Zukunft beginnen", sagt der frühere Torwart, "aber es geht nicht darum, jetzt Einfluss auf die Abläufe zu nehmen. Die Jungs und das Trainerteam spielen eine überragende Saison. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt die Abläufe zu ändern."

Das bedeutet: Wehlmann legt voller Tatendrang los, Stöver aber bleibt als Baumeister dieses Kaders präsent. "Uwe und ich haben ein sehr großes Vertrauensverhältnis., und das rührt nicht unbedingt aus unserer langjährigen Nachbarschaft, sondern noch mehr aus unserer gemeinsamen Zeit bei Holstein." Die dauerte von Januar 2016 an fünf Monate. Dieses Mal bleiben beiden drei Monate in einer außergewöhnlichen Konstellation. Sie könnte angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Platz 3 mit einem außergewöhnlichen enden.