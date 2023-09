In Heidenheim erstmals im Werder-Kader? So weit ist Keita

Könnte Naby Keita am Sonntag zum Bundesliga-Kader des SV Werder Bremen gehören? Leiter Profifußball Clemens Fritz gibt ein Update - und spricht über Testspieler Kallum Cesay.

Am Montagnachmittag ist der SV Werder Bremen in die Trainingswoche gestartet - mit Naby Keita. Seit zwei Wochen schon wirkt der 28-Jährige bei den Einheiten mit, bislang noch anteilig. Die Bremer Athletiktrainer werfen weiterhin ein besonderes Auge auf den Mann aus Guinea, der sich vor rund zwei Monaten eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte. Sie steuern dessen Trainingsintensität und nehmen Keita auch mal raus, wenn es für die anderen Profis etwa in eine Turnierform geht.

"Intensität immer weiter steigern"

Im Laufe dieser Woche soll der Mittelfeldspieler das Pensum erhöhen. "Da schauen wir jetzt von Tag zu Tag, wir werden das Programm von der Intensität immer weiter steigern - und dann müssen wir am Ende der Woche einschätzen, inwieweit er die Belastung verträgt", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz. Könnte es womöglich schon für seine erste Kadernominierung am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim reichen? Ausschließen will man das jedenfalls nicht - aber wiederum auch keinen Druck aufbauen. "Man kann noch nicht sagen, dass er auf alle Fälle im Kader dabei ist", so Fritz: "Es könnte aber sein."

Keita: Über Kurzeinsätze "ein Gefühl bekommen"

Die Länderspielpause war stets als ungefährer Zeitraum für ein Comeback des Neuzugangs vom FC Liverpool avisiert worden. Das Bremer Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) kam jedenfalls noch zu früh.

Ohnehin herrscht auf Keitas Position im zentralen Mittelfeld aktuell ein stattlicher Konkurrenzkampf: Der zuletzt stark aufspielende Romano Schmid konnte zuletzt genauso überzeugen wie der sich immer besser zurechtfindende Jens Stage. Und Leonardo Bittencourt meldete sich nach seiner Einwechslung beim 4:0-Sieg gegen Mainz auch direkt mit einem Treffer zum Dienst. Zunächst einmal würde Keita allenfalls für eine Joker-Rolle infrage kommen. "Er hat länger nicht gespielt, deshalb wird man ihn erst einmal über Kurzeinsätze integrieren, um wieder ein Gefühl zu bekommen", sagt Werders Leiter Profifußball: "Aber da werden wir kein Risiko eingehen."

Testspieler Cesay: "Und dann schauen wir mal weiter"

Und auch bei Marvin Ducksch ließ sich am Montag noch keine verlässliche Prognose darüber fällen, ob der Angreifer in Heidenheim schon wieder mitwirken kann. Gegen Mainz musste der 29-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung nach 23 Minuten vorzeitig ausgewechselt werden. Am Montag konnte er zumindest schon mal wieder individuell auf dem Platz trainieren - es heißt: abwarten.

Derweil testet Werder im Training aktuell den 21-jährigen Kallum Cesay, der bis zur vergangenen Saison für die U 21 von Tottenham Hotspur spielte. "Er ist flexibel einsetzbar, kann sowohl defensiv als auch im Mittelfeld spielen. Wir kennen ihn schon ein Stück weit und wollen uns jetzt ein Bild verschaffen mit Live-Eindrücken. In der Länderspielpause hat das jetzt personell gut gepasst", erläutert Fritz. Für die Einheiten am Montag und Dienstag ist der viermalige Nationalspieler Sierra Leones eingeplant. "Und dann werden wir mal weiterschauen", so der 42-Jährige.

Alternative zu Weiser? Fritz stärkt Agu

Cesay ist seit diesem Sommer vereinslos und wäre eine weitere Alternative für die mit Mitchell Weiser in der Vorsaison äußerst dünn besetzte rechte Außenbahn. Allerdings verweist Fritz in dieser Angelegenheit auch auf die Rückkehr des Langzeitverletzten Felix Agu - und betont: "Das hat nichts damit zu tun, dass es bei ihm noch länger dauert. Wir wollen Felix weiter stärken und aufbauen."