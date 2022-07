In Hamburgs Hitze: Molcan ringt Titelverteidiger nieder

Bei immens hohen Temperaturen ging es am Mittwoch in Hamburg weiter. Alex Molcan setzte sich in einem umkämpfen Match gegen den Titelverteidiger durch. Auch Andrey Rublev zog eine Runde weiter.

Der Russe Andrey Rublev hat die zweite Runde in Hamburg erreicht und dabei von seinem starken ersten Aufschlag profitiert. Der 24 Jahre alte Weltranglistenachte bezwang am Mittwoch den Litauer Ricardas Berankis 6:3, 6:4 und trifft im Achtelfinale auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der erst am vergangenen Sonntag das Sandplatzturnier im schwedischen Bastad gewonnen hatte. Mit zwölf Assen in zwei Sätzen markierte Rublev einen Topwert.

Als Turniersieger von 2020 hat er viele Sympathien beim Hamburger Publikum. "Die Stimmung hier ist immer großartig", sagte er. Der Russe ist in der Hansestadt hinter dem spanischen Jungstar Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt. Deutsche Männer sind beim Sandplatzturnier am Rothenbaum nicht mehr dabei.

Molcan nimmt den Titelverteidiger raus

Am Nachmittag lieferten sich Alex Molcan und Titelverteidiger Pablo Carreno Busta eine wahre Hitzeschlacht. Bei extrem hohen Temperaturen kämpften beide Spieler um jeden Ball. Der Slowake holte sich den ersten Satz mit 6:3, ging dann im zweiten Durchgang aber klar mit 1:6 unter.

So musste der dritte Durchgang die Entscheidung bringen. Dort trieben es beide Spieler auf die Spitze, im Tiebreak musste die Entscheidung fallen. Mit einem Stop entschied Molcan diesen mit 7:5 für sich und trifft nun im Viertelfinale auf den Kroaten Borna Coric. "Ich fühle mich gerade nicht so gut", sagte Molcan, der im Viertelfinale des Sandplatzturniers steht. "Es war schwierig zu atmen. Ich habe immer heiße Luft eingeatmet", berichtete der an Nummer 44 der Weltrangliste notierte Profi. Nach der Tortur wollte er sich einen Platz in der Eistonne suchen.