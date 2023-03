"In gute Bahnen gelenkt": Dogan verlängert beim Wuppertaler SV

Hüzeyfe Dogan wird auch über das Saisonende hinaus den Wuppertaler SV trainieren. Im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vor dem Gastspiel beim SV Lippstadt 08 bestätigte der Verein die Vertragsverlängerung.

Auf der Trainerstelle wird sich beim Wuppertaler SV auf absehbare Zeit voraussichtlich nichts ändern. Coach Hüzeyfe Dogan hat nämlich seinen Vertrag beim Klub aus der Regionalliga West vorzeitig verlängert.

Bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt 08 bestätigte der Sportliche Leiter Stephan Küsters die Vertragsverlängerung und begründete: "Ich denke, er hat gezeigt, dass er die Mannschaft erreicht hat und hat sie in gute Bahnen gelenkt hat." Das macht der 42-Jährige seit Ende September 2022, als er damals die Nachfolge von Björn Mehnert angetreten hat.

Dogan selbst war am Donnerstag bei der Pressekonferenz natürlich auch im Raum und sagte: "Ich bin froh, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt und ich auch zukünftig die Mannschaft weiter verbessern darf. Ich denke, es ist einiges möglich im nächsten Jahr. Aber jetzt müssen wir erstmal die Saison so erfolgreich wie möglich abschließen und dann gehen wir mit neuen Ziele in die nächste Saison."

Dogan arbeitete mit dem WSV bisher so gut, dass zwischenzeitlich selbst Platz eins in Reichweite schien. Mittlerweile ist dieser Traum ausgeträumt, aber die nächste Saison bietet für den Klub wie für seinen Trainer eine erneute Chance.