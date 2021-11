In Greifswald streiken Flutlicht und Tormaschine - Neustrelitz nicht mehr zu schlagen

Blau-Weiß 90 Berlin ist neuer Tabellenführer. Dahinter gab es an diesem Spieltag zwei Verfolgerduelle, die für strahlende Gesichter bei der formstarken TSG Neustrelitz und beim SC Staaken sorgten, während der ambitionierte Greifswalder FC mit dem Flutlicht und der Chancenverwertung auf Kriegsfuß stand.

Freilich noch ohne Marcel van Walsleben-Schied, der steigt erst im Januar ein, siegte der MSV Pampow am Freitagabend im wichtigen Kellerduell gegen den bis dato punktgleichen MSV Neuruppin mit 3:1. Auf Seiten der Gastgeber war Georgios Tsirlidis der gefeierte Mann. Der traf im Anschluss an eine Ecke in der 50. Minute nämlich erst zur erneuten Führung und baute diese in der 83. Minute nach einem Konter zur Vorentscheidung aus. Das Spiel eröffnet hatte zuvor im ersten Durchgang Reis, der in der 11. Minute zunächst scheiterte, den Nachschuss jedoch zur Führung verwertete. Die Gäste aus Neuruppin dagegen waren offensiv - mit Ausnahme Lemkes (34.) Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichem 1:1 - nur selten gefährlich. Dementsprechend verdient war das Ergebnis am Ende. Pampow zieht durch das 3:1 an Neuruppin vorbei und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Am Samstag bekam die Liga einen neuen Tabellenführer und zwar die SpVg Blau-Weiß 90 Berlin. Die schlug den Letzten SFC Stern 1900 Berlin-Steglitz mit 4:1 und profitierte davon, dass das Heimspiel des Rostocker FC gegen den Ludwigsfelder FC ausfiel und auch der CFC Hertha 06 gegen Torgelow nicht auf den Rasen durfte. Zurück zu Blau-Weiß 90: Die schauten nach sieben Minuten erstmal ganz sparsam drein, da der Underdog durch Rohr in Führung ging. Bei seinem Schuss patzte Torwart Wiesner in Kooperation mit dem holprigen Boden. Hohe Bälle waren aufgrund des Geläufs das Gebot der Stunde. In der 30. Minute verwertete Engel eine Flanke von links zum Ausgleich. Acht Minuten später nutzte Mensah eine verunglückte Ballannahme in der Stern-Abwehr und drehte die Begegnung. Die Gastgeber hatten nun alles im Griff, in der 50. Minute traf Engel per Foulelfmeter zum 3:1. Stern löste sich nun kaum mehr aus der Umklammerung des ehemaligen Bundesligisten, der noch einmal jubeln durfte: Perkovic war nach einer Ecke zur Stelle (86.).

Die großen Ambitionen des Greifswalder FC erlitten am Samstag einen weiteren herben Dämpfer: Das 0:2 im Verfolgerduell gegen den SC Staaken 1919 war die zweite Liga-Pleite in Folge. Als am Samstag um 17 Uhr alles angerichtet war, da fiel auf einmal das Flutlicht aus. Der Schaden war nicht mehr zu reparieren, das Spiel wurde auf dem benachbarten Kunstrasenplatz ausgetragen. Dort ging es den Abmessungen entsprechend eng zu, auch im übertragenen Sinne, denn bis zur Pause konnte sich kein Team nennenswerte Feldvorteile erspielen. In der 55. Minute war es dann soweit, Gigold schoss die Gäste aus Berlin in Führung. Das war seltsamerweise der Hallo-wach-Moment für den GFC, der jetzt gefährlicher wurde, aber Gästeekeeper Otremba und das Lattenkreuz verhinderten den Ausgleich. Das 1:1 schien eine Frage der Zeit, als Staaken in der 78. Minute geschickt konterte und Koschnick die Heimfans mit dem 0:2 schockte. Der Frust saß tief, wenngleich beim Blick auf die Tabelle klar wird, dass bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Platz eins noch rein gar nichts verloren ist. Staaken hat bei einem Spiel mehr auch einen Punkt mehr und darf derzeit auch zu den Aufstiegsaspiranten gezählt werden.

Neustrelitz mausert sich zum Top-Team

Gilt das auch für die TSG Neustrelitz? Man reibt sich beinahe schon die Augen, was in der Residenzstadt auf einmal für eine fußballerische Wucht entfaltet wird. Zur Erinnerung: Am 8. Spieltag stand die TSG noch auf Rang 15, doch seit dem 12. September hat die Mannschaft von Trainer Maximilian Dentz erfolgreich eine Niederlage vermieden. Am Samstag gastierte mit dem FC Hertha 03 Zehlendorf der Tabellendritte. Unbeeindruckt davon riss Neustrelitz sofort das Heft des Handelns an sich. Nach 20 Minuten wurde Zehlendorf aber besser. In die Pause ging die Heimelf mit einer Führung, in der 43. Minute segelte ein Freistoß aus der eigenen Hälfte vor das Hertha-Tor, die Gästeabwehr ging zu zögerlich hoch und so köpfte Röth den Ball ins Netz. In der 60. Minute schlugen die Hauptstädter zurück, inmitten einer guten Neustrelitzer Phase schloss Ernst einen Konter zum 1:1 ab. Danach gab es viel Leerlauf, nicht so aber in der 74. Minute, als eine Flanke am langen Pfosten bei Schmunck landete, der zum Siegtreffer vollstreckte. Zehlendorfs Stein ging kurz vor Schluss mit Gelb-Rot zum Duschen, die Punkte blieben an der Mecklenburgischen Seenplatte. Platz eins ist jetzt nur noch fünf Punkte entfernt.

Während auch das Duell Brandenburger SC Süd 05 gegen den FC Mecklenburg Schwerin abgesagt wurde, spielten Lok Stendal und Eintracht Mahlsdorf gegeneinander Fußball. Für Mahlsdorf bot sich die Chance, beim Tabellen-16. ein großes Stück von den Abstiegsplätzen davonzuziehen. Stendals Führung, erzielt von Daramaras, ließ in der 6. Minute erstmal nicht drauf schließen, aber noch vor der Pause war die Partie durch Zorn (23.) und Skade (44.) gedreht, Möller (77.) und wieder Skade (82.) machten es im zweiten Durchgang deutlich. Mahlsdorf hat nun acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.