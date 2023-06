In Grafiken: Wie sich das Alter der DFB-Elf entwickelte - und die Trainer abschnitten

Von Vogts zu Löw war die Nationalelf auf einem konstanten Verjüngungskurs - nun geht der Trend in die andere Richtung; und zugleich bleibt der Erfolg aus. Grafiken zeigen diese und weitere Entwicklungen der DFB-Nationalelf.

Trainer: Erst ohne Coach - Flaute unter Ribbeck

Elf verschiedene Nationaltrainer teilen sich 941 der bisherigen 999 Länderspiele auf - in den ersten Jahren nach Gründung agierte die DFB-Elf noch ohne Bundestrainer. Anteilig die meisten Siege holte Jupp Derwall, der zwischen 1978 und 1984 etwa zwei Drittel seiner Länderspiele gewann. Erich Ribbeck war hingegen der am wenigsten erfolgreiche Coach - unter ihm verlor die DFB-Elf ein Drittel ihrer Partien.

Durchschnittsalter: Tiefstwert kurz vor der WM 2014

Erich Ribbecks Ära leitete Anfang der 2000er einen Umbruch im Nationalteam ein. Seitdem Jupp Derwall das Team in 1978 übernahm, wurde die Nationalelf kontinuierlich älter. Erst mit Ribbeck drehte sich der Trend um und fand in den Jahren vor dem WM-Triumph 2014 seinen Höhepunkt. Besonders sticht das Testspiel gegen Polen vom 13. Mai 2014 heraus, bei dem die eingesetzten Spieler im Schnitt nur 22,2 Jahre alt waren - der niedrigste Schnitt einer Partie der DFB-Männer seit 1910.

Turniere: Standesgemäß nur noch 2016

Während sich die DFB-Elf aktuell im Durchschnittsalter wieder auf dem aufsteigenden Ast befindet, lassen die Platzierungen bei Turnieren zu wünschen übrig. Zwischen 2006 und 2016 standen sie noch bei jedem größeren Turnier mindestens im Halbfinale; nun verpassten sie die Runde der letzten Vier bereits bei zwei Welt- und einer Europameisterschaft in Folge:

FIFA-Rangliste: Top Ten, das war einmal

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der FIFA-Weltrangliste wider. Gab es zuvor zwischen 1992 und 2017 nur ein Kalenderjahr, in dem man zu keinem Zeitpunkt in den Top 10 stand (2005), liegt der letzte Vorstoß auf einen der vorderen zehn Plätze nun bereits fünf Jahre zurück. Vielleicht kehrt aber ja auch dieses Mal ein Turnier im eigenen Land 2024 den Trend um.

Anzahl der Tore: Mehr Spektakel, aber zunehmend auf der "falschen" Seite

Ein noch länger anhaltender Trend ist die Entwicklung zu mehr und mehr Toren in Spielen der deutschen Nationalmannschaft. In den Achtzigern erzielte das DFB-Team im Schnitt 1,8 Tore pro Partie; in diesem Jahrzehnt sind es nun 2,3 pro Spiel. Zugleich wird die Defensive aber immer löchriger. In den 1970er kassierte die DFB-Elf nur 0,8 Gegentore pro Partie - mittlerweile sind es 1,2.

Zeit der Tore: Hinten raus am anfälligsten

Insgesamt 2250 Treffer erzielte die deutsche Nationalelf bislang - neben den Minuten 45 und 90, in die auch die Nachspielzeiten eingerechnet werden, waren die 70. und 72. Minute mit jeweils 36 Treffern die torreichsten Minuten für die DFB-Elf. Gegentore kassierte Deutschland erstaunlicherweise nur selten kurz vor der Pause (16 in der 45. Minute inkl. Nachspielzeit) - hier ist neben der 90. Minute (37 Gegentore) die 83. Minute (24 Gegentore) die gefährlichste für die DFB-Elf.

In Teil 2 der Serie dreht sich alles um die Spieler und Torschützen der Länderspielgeschichte.

In Teil 3 stehen die Gegner und Spielorte im Vordergrund.