In Grafiken: Musiala und Kroos stellen EM-Passrekorde auf

Gegen Schottland überzeugte die gesamte deutsche Mannschaft. Jamal Musiala und Toni Kroos schrieben dabei in einer Kategorie EM-Geschichte.

Jamal Musiala wurde im Februar erst 21 Jahre alt, da kann man schon mal vergessen, dass er gerade schon sein drittes großes Turnier als deutscher Nationalspieler erlebt. Bei der EM 2021 kam er als 18-Jähriger zu zwei Kurzeinsätzen und war bei der WM eineinhalb Jahre später schon gesetzt. Dass er damals beim Auftaktspiel gegen Japan (1:2) mehrere Chancen vergeben hatte, war auch an diesem Freitagabend noch einmal Thema - doch das kann er nun endlich hinter sich lassen.

"Das hat schon an ihm genagt", verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 5:1 gegen Schottland zum Auftakt der Heim-EM, gerade deswegen freue er sich so für ihn. Denn Musiala machte auch abgesehen von seinem ersten Tor bei einem Großturnier ein herausragendes Spiel, war sowohl für die UEFA als auch für den kicker (Note 1,5) der Mann des Spiels. Ihm gelangen die meisten erfolgreichen Dribblings (fünf von acht) aller Beteiligten, vor allem aber lohnte sich ein Blick auf seine Pass-Statistik.

Musialas 32 Pässe gegen Schottland - sie sind alle rot, weil alle ankamen. Opta

Bevor Musiala in der 76. Minute für Thomas Müller den Platz verließ, hatte er jeden seiner 32 Pässe an den Mitspieler bekommen. Laut Opta ist er der jüngste Spieler mit mehr als 25 Pässen, der in einem EM-Spiel (seit Daten-Aufzeichnung 1980) auf eine Passgenauigkeit von 100 Prozent kommt. Zum Vergleich: Sein ebenfalls bärenstarker Offensivpartner Florian Wirtz beendete seinen 63-Minuten-Einsatz mit einer Quote von 93,5 Prozent (29 von 31 Pässen erfolgreich).

101 von Kroos' 102 Pässen kommen an

Nagelsmann war bei seiner Startelf ein echter Spagat gelungen: Obwohl er mit "Wusiala" (Florian Wirtz und Jamal Musiala) auf zwei 21-Jährige setzte, begann mit durchschnittlich 29 Jahren und 22 Tagen die älteste deutsche EM-Mannschaft seit der verkorksten EURO 2000 (30 Jahre und 86 Tage beim 1:1 gegen Rumänien).

Finde den Fehlpass: Bei einer Offensivaktion in der schottischen Hälfte blieb ein Kroos-Pfeil grau. Opta

Einer von den älteren Herrschaften stellte wie Musiala einen Pass-Rekord auf: Unter Toni Kroos' 102 Pässen war nur ein einziger Fehlpass. Die Passquote von 99 Prozent ist die höchste eines Spielers mit mehr als 100 gespielten Pässen in einem EM-Spiel (seit 1980). Und Kroos wurde in der 80. Minute ausgewechselt.