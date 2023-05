In Grafiken: Bundesliga toppt 2023/24 eigenen Champions-League-Rekord

Die Bundesliga wird mit mindestens einem Neuling in der kommenden Champions-League-Saison vertreten sein. Grafiken zeigen, dass keine andere Nation so vielfältig aufgestellt ist.

Thomas Müller ist mit dem FC Bayern regelmäßig in der Champions League dabei - Union (li.) und Freiburg winkt die Premiere. imago images (3)

Zwei von vier Champions-League-Tickets sind in der Bundesliga erst vergeben. Doch egal, wie das Rennen zwischen dem Tabellendritten RB Leipzig, dem Vierten Union Berlin und dem Fünften SC Freiburg ausgehen wird: Die Bundesliga wird 2023/24 einen bemerkenswerten Königsklassen-Rekord aufstellen.

Seit der Wettbewerbsgründung 1992/93 nahmen 170 verschiedene Klubs an der Champions League teil - 14 davon kamen aus Deutschland. So abwechslungsreich präsentierte sich in den 30 Jahren keine andere Nation. Es folgen Spanien mit 13, Frankreich mit elf sowie Italien und England mit je zehn Mannschaften.

Nun wird die Bundesliga ihren Vorsprung sogar noch ausbauen - unklar ist nur noch, in welchem Ausmaß. Zum Feld um den FC Bayern (26 Teilnahmen), Borussia Dortmund (17), Bayer Leverkusen (13), Schalke 04 (8), Werder Bremen (7), RB Leipzig (5), den VfB Stuttgart (4), Borussia Mönchengladbach (3), VfL Wolfsburg (3), den Hamburger SV (2), die TSG Hoffenheim (1), den 1. FC Kaiserslautern (1), Hertha BSC (1) und den diesjährigen Neuling Eintracht Frankfurt (1) wird sich mit Union und/oder Freiburg 2023 mindestens ein Debütant gesellen.

Die spanische La Liga, die mit dem FC Barcelona den Rekordteilnehmer (28 von 31 möglichen) vor Real Madrid (27), Bayern und dem FC Porto (beide 26) stellt, wird 2023/24 definitiv keinen neuen Namen melden. Auch Real Sociedad und Real Betis, die im Saisonfinale noch im Rennen um ein Ticket sind, haben die Bühne Königsklasse schon mal betreten.

41 Verbände waren insgesamt schon mal dabei, 13 noch nie. Und sieben schnupperten erst einmal Champions-League-Luft: Moldau (Sheriff Tiraspol, 2021/22), Malta (FC Floriana, 1993/94), Luxemburg (US Luxemburg, 1992/93), Litauen (Zalgiris Vilnius, 1992/93), Kasachstan (FC Astana, 2015/16), Irland (Cork City, 1993/94) und Aserbaidschan (Qarabag Agdam, 2017/18). Lettland stellte auch erst eine Mannschaft, diese aber zweimal (Skonto Riga, 1992/93, 1993/94).