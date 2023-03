"In Führung gehen, keins kriegen, feiern": Zwickaus Plan in Wiesbaden

Der FSV Zwickau sammelte durch den Sieg im Landespokal in Dresden nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch weitere wichtige Erkenntnisse: Unter anderem, dass die vermeintliche zweite Reihe in die "Bresche springen" kann.

Endet für den FSV Zwickau die englische Woche in Wiesbaden mit dem dritten Sieg in Serie? Auf den wichtigen Last-Minute-Erfolg in der Liga am vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt (2:0) folgte ein 1:0 im Sachsenpokal bei Dynamo Dresden.

In der sächsischen Landeshauptstadt bewies vornehmlich die zweite Reihe der Schwäne, dass sie mögliche Ausfälle auffangen kann. "Wenn paar Jungs nicht spielen und andere in die Bresche springen und das eben genauso gut machen können. Das ist für mich persönlich die wichtigste Erkenntnis, dass wir als Mannschaft Erfolge gemeinsam feiern können", stellte auch Trainer Ronny Thielemann fest.

Obwohl Torschütze Jan Löhmannsröben gegenüber dem "MDR" den Einzug in Halbfinale als "unwichtig" bezeichnete, gebe der Sieg natürlich Selbstvertrauen. Dazu erkannte der 31-Jährige eine "alte" Stärke die zurückkehrt - die Standardstärke. So resultierten die Führungstreffer gegen Ingolstadt und in Dresden aus einer kurz ausgeführte Ecke beziehungsweise einem Freistoß. Daher forderte er auch für die kommenden Wochen die Besinnung auf die Stärken.

Der Kopf siegt über den Körper. Ronny Thielemann

Die Leistung vom Mittwochabend gilt es nun am Samstag gegen SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zu bestätigen. Aufgrund der geringen Regenerationszeit appellierte Thielemann an die Mentalität seiner Spieler: "Der Kopf siegt über den Körper. Das ist unsere Aufgabe im Trainerteam, die Jungs aufzubauen, mental und körperlich, damit wir am Samstag eine ähnlich gute Leistung bringen werden."

Löhmannsröben hingegen formulierte bereits kurz nach dem Abpfiff in Dresden den Matchplan für das Ligaspiel: "In Führung gehen, keins kriegen, feiern und die nächsten Schritte machen." Sollte der Plan aufgehen, könnten die Schwäne bestenfalls die Abstiegsränge verlassen.