In Freiburg vor Flicks Augen: Die Chancen des Wolfsburg-Trios

Wenn im Winter die Fußball-WM in Katar steigt, hoffen auch Spieler des VfL Wolfsburg auf ihre Teilnahme. In der deutschen Nationalmannschaft jedoch wird es schwer. So ist die Lage beim VfL-Trio.

Für Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat sich hoher Besuch angekündigt. Wenn der VfL Wolfsburg beim SC Freiburg antritt, will Bundestrainer Hansi Flick auf der Tribüne sitzen. Und wird dann den einen oder anderen Kandidaten für seinen WM-Kader begutachten können. Deren drei im VfL-Dress.

Maximilian Arnold: Corona-Fälle im DFB-Team ermöglichten dem 27-Jährigen im vergangenen November sein Comeback, gegen Liechtenstein (9:0) und Armenien (4:1) wurde der Mittelfeldmann jeweils eingewechselt. Große Hoffnungen auf das Turnier im Winter mache sich Arnold, der nun bei drei Länderspielen steht, aber "aktuell nicht". Nur große Personalsorgen im Mittelfeld würden ihn wohl in den endgültigen Kader spülen, seine Saison beim VfL ist bislang aber auch eher durchwachsen.

Ridle Baku: Auch der Ex-Mainzer, der in Wolfsburg in dieser Saison hauptsächlich als Schienenspieler auf der rechten Seite fungiert, war im vergangenen November bei den Länderspielen dabei, erzielte gegen Liechtenstein sogar sehenswert sein erstes Tor. Jedoch: Beim VfL tut sich Baku wie viele seiner Kollegen in dieser Saison schwer. An sechs Treffer und acht Vorlagen aus der Vorsaison wollte er anknüpfen, aktuell liegt Baku in veränderter Rolle bei zwei Toren und drei Assists. Und hat sichtbar so seine Probleme. "Er ist im Moment auf der Suche nach Spielrhythmus", erklärt Trainer Florian Kohfeldt, der den 23-Jährigen durch diese Phase "durchbringen und schützen" will. Will Baku jedoch auf den WM-Zug aufspringen, muss er diese Phase schnell hinter sich lassen.

Lukas Nmecha: Im Dezember brach sich der Angreifer, der im November seine ersten bei A-Länderspiele absolvierte, den Knöchel, nun ist er zurück. Am vergangenen Samstag gegen Union Berlin (1:0) feierte er als Joker sein 26-Minuten-Comeback, in Freiburg vor Flicks Augen könnte er schon wieder etwas länger spielen. "Ich war am Ende schon ein bisschen am Pusten", sagt der 23-Jährige, "ich habe aber schon gemerkt, dass es Situationen gibt, in denen ich der Mannschaft helfen kann." Auch der Nationalmannschaft? Der Kontakt zu Flick ist jedenfalls auch während der Verletzungspause nicht abgerissen, unmittelbar nach der Diagnose im Dezember hatten sie geredet. "Generell ist der Kontakt mit dem DFB sehr gut", sagt der U-21-Europameister, "ich kann mich nicht beschweren."