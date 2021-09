In England steigt das erste Spiel mit Kopfballverbot

Ein Fingerzeig für die Zukunft? Beim englischen Klub Spennymoor Town FC in der Grafschaft Durham steigt am Sonntag das erste Fußballspiel, bei dem Kopfbälle verboten sind.

Gibt es in Zukunft einen Fußball ohne Kopfball? Ein Benefizspiel in England will Erkenntnisse sammeln. imago images/Noah Wedel

Es ist ein besonderes Benefizspiel, dass da am 26. September geplant ist und auf die Gehirn-Wohltätigkeitsorganisation "Head for Change" und eine Krebsstiftung aufmerksam machen soll: Ex-Profis aus dem Nordosten Englands spielen beim englischen Klub Spennymoor Town FC ein Match mit speziellen Kopfballregeln: In der ersten Halbzeit wird das Kopfballspiel nur im Strafraum erlaubt sein, in der zweiten Halbzeit ist es dann komplett verboten.

Die Hintergründe: In einer Studie unter 8000 ehemaligen schottischen Fußballern untersuchte die Universität Glasgow den Zusammenhang von Kopfbällen und späteren gesundheitlichen Folgen - und lieferte brisante Ergebnisse mit: So stellte sich heraus, dass Verteidiger ein ungleich höheres Risiko als ihre Mitspieler haben, an Demenz zu erkranken. In der Folge untersagte der englische Verband FA Kopfballtraining für Kinder und führte ein Kopfball-Limit auch für Profis ein.

Das anstehende Benefizspiel will aber mehr, als nur erneut auf die bekannten Gefahren durch Kopfbälle hinweisen. Es gebe ein Interesse daran, zu zeigen, wie ein Kopfball-loser Fußball aussehen könne, findet Dr. Judith Gates, die Vorsitzende und Mitbegründerin der Wohltätigkeitsorganisation "Head for Change": "Was passiert mit dem Spiel, wenn Kopfball nur im Strafraum erlaubt ist? Was passiert, wenn der Ball gar nicht geköpft werden kann? Wir hoffen, dass dieses Experiment die Diskussion vorantreibt", so Gates gegenüber Sportsmail. "Wir schauen mit Interesse, wie sich die Spieler anpassen."

Gates selbst ist mittelbar betroffen: Ihr 77-jähriger Ehemann Bill, der seine Karriere bei Spennymoor Town startete und anschließend viele Jahre lang Verteidiger bei Middlesbrough war, leidet selbst an Demenz.