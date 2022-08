"In England muss keine Spielerin neben dem Fußball arbeiten"

Die EM 2022 in England ist Geschichte. In ihrer abschließenden Kolumne zum Turnier blickt Verena Schweers sowohl zurück als auch voraus.

Wir alle haben unserer Mannschaft diesen Titel so sehr gegönnt, am Ende aber hat England triumphiert und den ersten großen Pokal gewonnen. Nach Abpfiff war auch bei mir die Enttäuschung groß. Einen kurzen Moment später war ich glücklich und stolz, wie sich unser Team über das ganze Turnier präsentiert und entwickelt hat. Mein Fazit fällt wie folgt aus:

Das Finale - Spannung pur:

Die zwei besten Teams des Turniers trafen im Wembley-Stadion aufeinander. Ein Spiel voller Intensität und Spannung ging am Ende leider nicht zugunsten der Deutschen aus. England bringt den Pokal in der Verlängerung mit einem "Stochertor" von Chloe Kelly nach Hause. Insgesamt war das Spiel sehr ausgeglichen. England startete stark, Deutschland stand anfänglich noch nicht ganz auf dem Platz. Die Mannschaft fand aber mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel und war Anfang der zweiten Halbzeit extrem dominant. Schmerzlich der Ausfall von Alex Popp, die mit ihrer Physis und Leichtigkeit wichtig für das Team gewesen wäre. Deutschland hat sein Bestes gegeben. Am Ende fehlte auch das Quäntchen Glück und der bessere Moment. Die letzten Minuten des Spiels wurden von England an der Eckfahne zerstört. Auf der einen Seite clever, aber aus meiner Sicht unwürdig für eine so spielstarke Mannschaft.

Die Europameisterschaft - ein herausragender Meilenstein:

Das Gastgeberland England hat ein herausragendes Turnier organisiert, ein Meilenstein und ein Beginn. Die Europameisterschaft der Rekorde. Den faszinierendsten gab es zu Recht im Finale. 87.192 Fans strömten ins Wembley, knapp jeweils 18 Millionen Menschen verfolgten das Spiel allein in Deutschland und England vor dem Fernseher.

England geht voran - und das nicht erst seit dieser Europameisterschaft. Klar ist auch, dass ein solcher Erfolg nicht von alleine kommt. Eine professionelle heimische Liga mit gewachsenen Strukturen gibt den Spielerinnen die Chance, sich bestmöglich weiterzuentwickeln. In England muss keine Spielerin neben dem Fußball arbeiten, um ausreichend Geld zum Leben zu verdienen. Die Spielerin kann sich auf das Wesentliche - nämlich auf den Fußball - konzentrieren. Dass die EM im eigenen Land für die Engländerinnen mit dem Titel endete, ist somit der Lohn für die professionelle Grundlage in der Liga, im Verband und in der Gesellschaft. Mich hat nachhaltig beeindruckt, wie nahe zum Beispiel Prinz William dem Team und seinen Spielerinnen schien. Die englische Mannschaft aus der Mitte der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Sie sind Identifikationsfiguren und Vorbilder.

Das deutsche Team - emotional mitreißend:

Unsere Mädels haben einen tollen Eindruck in England hinterlassen. Auf dem Platz hat sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg leidenschaftlich, kämpferisch und spielerisch stark präsentiert. Nach dem verlorenen Finale zeigten sich die Spielerinnen traurig, hatten aber den nötigen Respekt vor dem Moment und ihrer eigenen Leistung. Keine zog ihre Silbermedaille aus, vielmehr trug man die Medaillen mit Stolz. Auch neben dem Platz hat das Team in den vergangenen vier Wochen Spaß verbreitet und uns Fans begeistert. Die Stimmung und Euphorie wurden nach Deutschland transportiert und hier aufgenommen. Die mediale Begleitung war seriös, die Mannschaft hat Gesichter, Charaktere und Namen bekommen.

Der Ausblick - volle Power:

Es sind nicht die gleichen Gehälter die wir brauchen. Es sind in erster Linie die gleichen Bedingungen, die den Fußball besser machen. Stadien, Trainingsplätze, Reise-Aufwand, Zugang zu Ärzten und Physios - Strukturen, die jetzt gebraucht werden, um das Spiel, auch in der nationalen Liga, auf ein anderes Level zu heben. Die EM hat gezeigt, dass eine höhere Qualität und ein stärkeres Leistungsniveau erreichbar sind. Die Gehaltsanpassung darf trotzdem nicht weggeredet werden. Über einen Mindestlohn muss diskutiert werden.

Der DFB hat vor dem Turnier seine Kampagne "Frauenfußball 27" herausgegeben, mehr Rückenwind konnte nicht erwartet werden. Dennoch sollte niemand naiv sein und glauben, dass es jetzt von alleine so weitergeht. Es sind jetzt in Deutschland, dem Vize-Europameister, neue Kraftanstrengungen von DFB und Klubs zu leisten. Ausreden sollte es keine mehr geben, denn die Begeisterung der letzten Wochen war ehrlich und authentisch. Bei den Fans, bei den beteiligten Protagonistinnen und Protagonisten bis hin zum Bundeskanzler. Der Frauenfußball hat nun seine Zeit, es ist allen zu wünschen, dass jetzt die richtigen Fragen gestellt werden und gemeinsame, nachhaltige Lösungen im Sinne des Fußballs entstehen.

Liebe Fans,

es hat mir viel Spaß gemacht, euch in den vergangenen Wochen regelmäßig über unsere Mannschaft und die Entwicklungen zu informieren. Jedes Feedback war und ist weiterhin willkommen.

Alles Gute,

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.