"In die richtige Richtung": ManUnited bindet Quartett um Rashford

Manchester United hat die im kommenden Sommer auslaufenden Verträge von vier Profis um ein Jahr verlängert. "Der Kader entwickelt sich in die richtige Richtung", begrüßte Trainer Erik ten Hag den Schritt.

Bleibt Erik ten Hag (li.) und Manchester United noch länger erhalten: Marcus Rashford. Manchester United via Getty Images

Die Red Devils haben die Verträge mit Fred, Diogo Dalot, Luke Shaw und Marcus Rashford um ein Jahr bis 2024 verlängert. Das bestätigte Chefcoach Erik ten Hag an Heiligabend. Die Arbeitspapiere des Quartetts waren ursprünglich jeweils nur bis Sommer 2023 datiert gewesen - allerdings mit einer Klausel versehen, welche die Verträge nun automatisch verlängerte.

"Wir sind glücklich, denn der Kader entwickelt sich in die richtige Richtung", kommentierte ten Hag die Entscheidung des Vereins, die vier Akteure zu binden. In der ersten Hälfte der Saison gehörten alle vier zum Stammpersonal des Traditionsvereins. Vor dem Re-Start der Premier League am traditionellen Boxing Day steht Manchester United auf Rang fünf vor dem FC Liverpool.

In Manchester gehe man davon aus, "die richtige Entscheidung getroffen" zu haben, so ten Hag. Der Niederländer, der im Sommer dieses Jahres aus Amsterdam auf die Insel gekommen war, betonte auf der Vereinswebseite zudem das große Ganze: "Wir wollen uns weiterentwickeln. "Wir wollen diese Spieler unterstützen und wir wollen, dass sie Teil unseres Entwicklungsprozesses bleiben."

Am Boxing Day spielen die Red Devils noch nicht, sondern erst tags darauf (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Aufsteiger Nottingham Forrest.