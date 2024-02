"In die Oberliga ist es ein großer Sprung": Schütz & Co. hoffen auf das "Wunder von Bitburg"

Der FC Bitburg ist abgeschlagener Tabellenletzter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - ein hoffnungsloser Fall? Schon in der letzten Saison gab es eine furiose Aufholjagd, zudem sind große Hoffnungen mit einem Rückkehrer verbunden.

Kapitän Arthur Schütz spielte schon in der Kreisliga für den FC Bitburg. imago images/Jan Huebner

Denkt Fabian Ewertz an die verbleibenden Spiele in dieser Saison, hofft er auf nichts weniger als ein "kleines Wunder": Mit 14 Punkten ziert der FC Bitburg das Tabellenende der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - ein Nichtabstiegsplatz ist in weiter Ferne, und schon der Abstand zum Vorletzten Quierschied beträgt nach 23 von 38 Partien sieben Punkte. "Wir hätten uns einen angenehmeren Start gewünscht", sagt der Trainer des Aufsteigers. Am siebten Spieltag konnte sich dieser über den ersten Punktgewinn (2:2 gegen Diefflen) freuen; die ersten sechs Saisonspiele wurden zuvor allesamt verloren.

Bei der Suche nach Gründen für die ernüchternde Bilanz landen die Vereinsverantwortlichen schnell bei der mangelnden Erfahrung des Kaders. Einer der wenigen Routiniers ist Arthur Schütz, der einst bei der Reserve Eintracht Triers Oberliga-Luft schnuppern konnte. "Oft hatten wir Pech, wir waren aber auch noch grün hinter den Ohren. In die Oberliga ist es ein großer Sprung, das ist körperlich, läuferisch und technisch etwas ganz anderes", sagt der Kapitän - in der Hoffnung, dass die Mannschaft die Zahl der individuellen Fehler künftig minimiert.

Achtungserfolge vorhanden

Achtungserfolge wie die Siege gegen Arminia Ludwigshafen (5:3), die TSG Pfeddersheim (3:2) und Alemannia Waldalgesheim (1:0) oder das Remis gegen Wormatia Worms (1:1) zeigen das durchaus vorhandene Potenzial. "Grundsätzlich können wir den Klassenerhalt noch schaffen. Dafür braucht es aber eine außergewöhnliche Leistung", betont Ewertz.

In der am 24. Februar mit einem Heimspiel gegen Pirmasens startenden Restrunde kann er auf die Neuzugänge Faton Sulejmani (1. FC Kaiserslautern II) und Michael Schroeder (SV Elversberg II) bauen. Nicht mehr zum Kader zählen dagegen Anthony Delgado (FSV Salmrohr) und Sebastian Wolf (SG Kordel/Welschbillig). Große Hoffnungen sind mit der Rückkehr Joshua Bierbrauers verbunden. Der letztjährige Torschützenkönig der Rheinlandliga (33 Treffer) absolvierte in dieser Spielzeit verletzungsbedingt noch kein Pflichtspiel. Und: Auch im Vorjahr gelang dem Team aus der Eifel eine furiose Aufholjagd, die im eher unverhofften Aufstieg endete - die Krönung einer langjährigen Erfolgsgeschichte.

Aus der Kreis- in die Oberliga

Denn als Ewertz 2013 das Traineramt übernahm, spielte der FC Bitburg noch in der Kreisliga. Im aktuellen Kader stehen mit Simon Floß, Pascal Alff und Kapitän Schütz sogar noch drei Akteure aus dieser Zeit. Knapp elf Jahre und drei Aufstiege später misst sich der Klub nun mit Gegnern ganz anderen Kalibers. "Dass ich mal als Geschäftsführer hier stehe und wir gegen Eintracht Trier spielen, hätte ich nie gedacht", sagt Andreas Neuerburg. Zwar ging das Duell mit dem ehemaligen Zweitligisten am zweiten Spieltag deutlich verloren (1:5), circa 3.000 Fans sorgten aber auch dafür, dass das Schlusslicht den vierthöchsten Zuschauerschnitt der ganzen Liga hat. Trainer Ewertz, der als Aktiver selbst siebenmal in der 2. Bundesliga für Alemannia Aachen auflief und nicht nur vom Tivoli stimmungsvolle Kulissen gewohnt ist, spricht von einem "überragenden Erlebnis" sowie einem "gigantischen Spiel".

Und wenn das "Wunder von Bitburg" trotz aller guten Vorsätze für die Restrunde nicht gelingen sollte? "Es würde uns nicht umwerfen", sagt Manager Neuerburg über den drohenden Gang zurück in die Rheinlandliga. Ein Großteil des Kaders wird ohnehin zusammenbleiben. Zwölf Spieler haben schon bis 2026 zugesagt, sechs weitere bis 2025. Und auch der Trainer sieht seine Zukunft weiter in Bitburg: "Im Fall des Abstiegs werden wir nicht auseinanderbrechen", sagt Fabian Ewertz, "wir greifen dann im nächsten Jahr wieder an."