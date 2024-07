In Deutschland zu Gast: So bereitet sich Veszprém auf die neue Saison vor

Mit einem neuen Trainer geht Veszprém in die neue Handball-Saison. So bereitet sich das ungarische Top-Team auf das Sehnsuchtsziel Champions-League-Titel vor:

Veszprém startet am 1. August unter dem neuen Cheftrainer Xavi Pascual in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Die Saisonvorbereitung der Ungarn beginnt aufgrund der Olympischen Spiele mit einem kleineren Kader.

Zunächst stehen die üblichen Fitnesschecks an. Danach werden die Profis zwei Mal pro Tag trainieren. Die Olympia-Fahrer bekommen eine Woche Pause, ehe sie zur Mannschaft stoßen. Die Medaillenspiele bei Olympia finden am 11. August statt, sodass das erste und einzige Heimspiel in der Vorbereitung gegen Dukla Prag am 20. August das erste und einzige Testspiel des gesamten Kaders sein wird.

Vorbereitungsturnier in Deutschland

Am 24. und 25. August ist Veszprém dann in Deutschland zu Gast. Beim So-Tech Cup in Halle (Westfalen) trifft der Champions-League-Teilnehmer zunächst auf die Füchse Berlin und dann - je nach Ergebnis - auf den Sieger oder Verlierer der Partie HBC Nantes gegen den THW Kiel.

Ein letzter Härtetest steht für das Pascual-Team in Bosnien an: Vom 28. August bis 1. September wird der ungarische Double-Sieger an einem international besetzten Turnier teilnehmen. Mit dabei: Al Ahly aus Ägypten, der türkische Verein Besiktas, RK Eurofarm Pelister (Nordmazedonien), RK Zagreb (Kroatien), RK Vojvodina (Serbien) und Veszpréms Liga-Konkurrent Tatabanya KC. Dazu kommt natürlich der Gastgeber RK Sloga Doboj.

Neue kroatische Achse: Der Veszprém-Kader für die Saison 2024/25