In der Vorbereitung überzeugt: Offenbach holt Andacic zurück

Die Kickers Offenbach haben am Mittwoch einen Neuzugang präsentiert: Mateo Andacic trägt künftig das Trikot des Regionalligisten.

Schon in den Testspielen für den OFC aktiv, nun auch fest im Kader: Mateo Andacic (li.). imago images/Beautiful Sports

Andacic, der im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, überzeugte die OFC-Verantwortlichen während der laufenden Vorbereitung für die kommende Saison und erhielt nun einen Vertrag, dessen Laufzeit die Hessen nicht bekanntgaben. "Ich freue mich sehr, dass ich mich in den Vorbereitungsspielen der Offenbacher Kickers empfehlen konnte. Endlich gehöre ich nun auch tatsächlich zum OFC-Kader", wird der Neuzugang in einer Mitteilung zitiert.

Als Jugendlicher beim OFC

Den OFC kennt Andacic bereits aus seiner Jugendzeit. Bis 2011 hatte der heute 23-Jährige im Nachwuchsbereich des Traditionsklubs gespielt, wechselte dann zum FSV Frankfurt, dem er für sieben Jahre treu blieb. Über eine weitere Station bei Wacker Nordhausen (insgesamt 53 Regionalliga-Partien) ging es im vergangenen Jahr für eine Saison zum kroatischen Zweitligisten NK Rudes (21 Einsätze). Nun folgt der Wechsel zurück auf den Bieberer Berg.

"Mateo ist ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der neben ausgeprägten technisch-taktischen Fähigkeiten auch über eine gewisse Robustheit verfügt. Trotz seines noch sehr jungen Alters bringt er bereits einiges an Erfahrung mit, die er ab sofort für den OFC einsetzen soll", sagt Offenbachs Geschäftsführer Thomas Sobotzik.