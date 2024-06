In der Übersicht: Die Meister in Europa 2023/24

In Europa ist die Handballsaison überall abgeschlossen, als eine der letzten Mannschaften konnte sich in Griechenland Olympiacos SFP Piräus am 16. Juni den nationalen Meistertitel sichern. Ein Überblick über die Meisterschaften in Europa.

Teilweise im Ligasystem, teilweise in Play-offs werden die nationalen Meister ausgespielt. Während in einigen Ligen die Champions ihren Titel verteidigen konnten, gab es auch in anderen Ländern einen neuen Meister. So zum Beispiel in Deutschland, wo der SC Magdeburg den THW Kiel ablöste oder in Polen, wo Wisla Plock im Jubiläumsjahr den Titel von Serienmeister Industria Kielce entriss.

Auch Slowenien hat mit Gorenje Velenje einen neuen Meister anstelle des Dauerchampions RK Celje, in Österreich triumphierte der HC Linz AG und auch Aalborg konnte sich wieder ganz vorne platzieren, nachdem in den vergangenen Jahren der Titel an GOG gegangen war. Auch Sporting CP Lissabon konnte in Portugal den FC Porto entthronen.

Bekannte Namen hingegen in anderen Ländern, in Frankreich musste Paris St. Germain zwar lange um die Titelverteidigung bangen, konnte aber ebenso jubeln wie in Spanien der FC Barcelona oder in Ungarn Telekom Veszprem oder in der Schweiz die Kadetten Schaffhausen und in Rumänien Dinamo Bukarest.

chs

Meister in Europa 2023/24