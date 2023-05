In der Ottokratie herrschen Fürsorge und Ungnade

Otto Rehhagel führte den 1. FC Kaiserslautern zum Meistertitel 1998. Sein Führungsstil und seine Methoden waren allerdings nicht unumstritten. Ein Gastbeitrag von Wolfgang Kreilinger.

Es war ein Coup, der Fußball- Deutschland perplex machte. FCK-Boss Jürgen Friedrich überredete Otto Rehhagel dazu, nach seinem missglückten Bayern- Gastspiel bei einem Absteiger anzuheuern: "Komm zu uns, bei uns kannst du wieder Otto sein, wir zwängen dich nicht in Lederhosen." Dass das selbst ernannte "Kind der Bundesliga" in den Zweitliga-Tagen dem Vorwurf altertümlicher Trainingsmethoden und taktischer Unzulänglichkeiten ausgesetzt war, verblasste im Glanz und Glimmer eines Traumstartes nach dem Wiederaufstieg. 1:0-Auswärtssieg beim FC Bayern: Die Saison war von einem Tag auf den anderen die persönliche Abrechnung des in der Weltstadt München gescheiterten Meistertrainers.

Wer gewinnt, der hat recht. Manager Hans-Peter Briegel, nach seiner Kritik am Coach bei der Aufstiegsfeier öffentlich zum Lehrling degradiert, warf bald das Handtuch. Zum Saisonstart versetzte Rehhagel Kapitän Andreas Brehme auf die Bank. Der nahm das klaglos hin. Ein Beispiel dafür, dass der Trainergott sich aber auch menschlich zeigte: Sonderurlaub aus privaten Gründen - für Spieler, die sich fügten, kein Problem. Selbst dem Coach gegenüber anfangs kritisch eingestellte Profis lobten bald seine Großzügigkeit. Der fürsorgliche Übervater stand mitten in der Nacht auf, um seinen Spieler Ratinho nach einer Infektion am Zeh ins Krankenhaus zu begleiten. Über seine skurrilen Ansprachen machten sie sich nicht mehr lustig, sondern tankten daraus Selbstbewusstsein.

Vehement wehrte sich Rehhagel gegen die Einstellung eines Co-Trainers - gefordert von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz-Feldkamp, der 1991 mit den Roten Teufeln fast ebenso überraschend den Titel geholt hatte. So wurde Ex-FCK-Profi Reinhard Stumpf eher zufällig vom Fußballlehrer-Hospitanten zum Assistenten befördert. Zwei Meistertrainer in einem Verein, das konnte nicht gutgehen. Pensionär Feldkamp teilte aus Marbella mit, nicht länger zur Verfügung zu stehen.

Wolfgang Kreilinger. privat

Ein Austausch von Meinungen - das gab es in der Ottokratie nicht

Das Erfolgsrezept: eine rustikale Verteidigung, gefährliche Standards und Spaß bei der Arbeit. Im Training wurde fast nur gespielt. Die Bayern, die Presse, eine vereinsinterne Opposition - "alles Neider, die uns den Erfolg nicht gönnen", baute Rehhagel einen Schutzwall um die Kabine. Wer aus dem Allerheiligsten etwas ausplauderte oder eigene Wege ging, fiel in Ungnade. Prominenteste Fälle: Jung-Nationalspieler Michael Ballack, dem der Trainer nach der Meistersaison einen Beraterwechsel übel nahm, und Mittelfeldstratege Ciriaco Sforza, der 1999 in einem Interview erklärte: "Die Zeit von Befehl und Gehorsam ist vorbei." Ein Austausch von Meinungen - das gab es in der Ottokratie nicht. Wer nur Details infrage stellte, bekam zu hören: "Das dürfen Sie nicht sagen. Sie haben nicht wie ich einen Europapokal gewonnen." In der damals kleinsten Großstadt Deutschlands zelebrierte Rehhagel, Gattin Beate meist im Schlepptau, das Schöngeist-Image in der Öffentlichkeit: zur Mittagszeit in einem Café am Marktplatz, in den Abendstunden beim Italiener in der Altstadt. Aber immer mit Distanz. Wer Rehhagel infrage stellte, dem drohte der König mit Abdankung.

Die Pfälzer haben ein gutes Gespür dafür, ob sich die Protagonisten auf ihrem Fußballberg auf Land und Leute wirklich einlassen. Rehhagel wurde in der Kurve geachtet, aber nie so gefeiert wie die Vereinsikonen Fritz Walter, Hans-Peter Briegel oder Stefan Kuntz. Zweieinhalb Jahre nach dem Fußball-Wunder waren fast alle Zacken aus der Krone gebrochen. Die Neueinkäufe Youri Djorkaeff, Mario Basler und Georg Koch wirbelten nicht nur das Gehaltsgefüge, sondern auch die Atmosphäre in der Kabine durcheinander. Die Fans in der Westkurve skandierten "Otto raus". Rehhagels Nachfolger wurde Ex-Hospitant Stumpf im Tandem mit Weltmeister Andreas Brehme, dem die erforderliche Trainerlizenz fehlte.

Wolfgang Kreilinger (58) ist stellvertretender Chefredakteur der Rheinpfalz und berichtete von 1994 bis 2001 als Sport-Redakteur der Tageszeitung über den FCK. Er ist der Vater von kicker-Redakteur Moritz Kreilinger.

