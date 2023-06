"In der Offensive flexibel einsetzbar": Gomez wechselt aus Zwickau zum BTSV

Der erste Sommer-Neuzugang von Eintracht Braunschweig steht fest. Johan Gomez wechselt vom FSV Zwickau zu den Löwen, wo der flexible Offensivspieler einen Vertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet.

Johan Gomez wechselte 2021 von der zweiten Mannschaft des FC Porto zu den Schwänen, deren Drittliga-Abstieg er trotz sechs Toren und drei Vorlagen in der vergangenen Spielzeit nicht verhindern konnte. Seine wohl beste Leistung gelang ihm beim 4:3-Sieg über den späteren Aufsteiger Osnabrück, als er zum Erfolg zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Insgesamt kann der 21-jährige US-Amerikaner auf 69 Spiele in der 3. Liga zurückblicken. Nun folgt der nächste Karriereschritt in der 2. Bundesliga.

Bei Eintracht Braunschweig freut man sich auf einen Spieler, der "in der Offensive flexibel einsetzbar" ist und die "Optionen im Angriff" der Löwen erweitert, so Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann in einer Vereinsmitteilung über den Spieler, der in Zwickau sowohl zentral hinter den Spitzen als auch im Sturm so wie auf den Außenbahnen zum Einsatz kam. "Johan hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt und soll bei uns den nächsten Schritt machen."

Bei den Niedersachsen unterschreibt der gebürtige Texaner, der 2019 den Schritt aus Dallas nach Portugal wagte, einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf den nächsten Schritt in meiner Karriere. Eintracht Braunschweig ist ein großer Verein mit viel Tradition und ich bin bereit, alles für die Mannschaft zu geben.“