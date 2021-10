"In der Höhe verdient": Anfang bewertet Schlappe in Darmstadt

Markus Anfang zeigte sich nach der 0:3-Niederlage Werder Bremens gegen Darmstadt 98 als guter Verlierer, jedoch auch etwas ratlos. Es ist das zweite 0:3 innerhalb der letzten drei Spiele.

"Gratulation an Darmstadt zu dem verdienten Sieg." So begann Markus Anfang die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Darmstadt, viel mehr blieb dem Bremer Coach auch nicht zu sagen. Auch in der Höhe sei der Sieg verdient, vor allem in der ersten Hälfte sei Darmstadt die wesentlich bessere Mannschaft gewesen. "Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu ängstlich und nicht nach vorne gespielt. Wir haben jeden Ball nach hinten prallen lassen, die Räume waren da und wir sind nicht auf die Kette gegangen. Wir waren in den Zweikämpfen nicht drin, Darmstadt war wesentlich besser im Spiel."

Klare Worte Anfangs. In der zweiten Halbzeit sei es zwar besser gewesen, einerseits wären die Gegentore jedoch zu schlechten Zeitpunkten gekommen, andererseits, so der Trainer, "war es insgesamt einfach zu wenig. So können wir kein Spiel gestalten, das ist einfach nicht gut".

Irgendwann muss man auch mal lernen. Markus Anfang

Vor allem im Vergleich zum Spiel gegen Dresden, welches ebenfalls mit 0:3 verloren ging, sah Anfang Parallelen. Da habe man ähnliche Probleme gehabt und auch kein gutes Spiel gemacht, man wolle aus diesen Spielen lernen. Doch irgendwann, sah auch Anfang ein, "irgendwann muss man dann auch mal lernen".

Nach acht Spieltagen steht der SVW nun auf Rang zehn im Unterhaus. In ähnlichen Tabellen-Gefilden war man bis vor zwei Jahren auch regelmäßig zu finden, allerdings noch eine Liga höher. "Wir müssen gucken, dass wir das für uns analysieren und uns aufs nächste Spiel vorbereiten", so Anfang. Am nächsten Sonntag geht es zum Tabellen-16. Sandhausen.