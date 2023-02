In der Drei-Punkte-Ära: Nie war das Spitzentrio so spät noch punktgleich

Das Meisterrennen in der Bundesliga spitzt sich zu: Vor dem direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Union hat auch Verfolger Borussia Dortmund 43 Punkte auf dem Konto. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel war es zu einem so späten Zeitpunkt der Saison nie so eng.

Die Bayern patzen in Mönchengladbach, die Konkurrenz steht bereit. Seit Sonntagabend haben die ersten drei Mannschaften der Bundesliga allesamt 43 Punkte auf dem Konto. Erstmals seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995/96 sind so spät in der Saison drei Teams mit der gleichen Anzahl an Zählern an der Tabellenspitze. Der vorherige späteste Zeitpunkt mit drei punktgleichen Titelanwärtern war der 19. Spieltag der Saison 2011/12, als Bayern (1.), Dortmund (2.) und Schalke (3.) alle bei 40 Punkten standen. Meister wurde am Ende Dortmund mit acht Punkten Vorsprung vor den Bayern.

Seit Gründung der Bundesliga kam es in nur drei Spielzeiten vor, dass noch später in einer Saison drei Teams punktgleich das Spitzentrio bildeten. In der Saison 1965/66 hatten Dortmund, Bayern und 1860 München am 30. Spieltag je 45:15 Punkte auf dem Konto. In der Saison 1983/84 führten Stuttgart, der HSV und Gladbach die Bundesliga am 34. Spieltag mit je 48:20 Punkten an. In der einzigen Bundesliga-Saison mit 20 Mannschaften - 1991/92 - standen Frankfurt, Stuttgart und Dortmund mit je 50:24 Punkten am 37. Spieltag oben.

Totale Dominanz in der Saison 2017/18

Interessant ist auch der Vergleich mit den letzten zehn Meisterjahren der Bayern. Am 21. Spieltag der Saison 2012/13 hatte der deutsche Rekordmeister bereits 15 Punkte Vorsprung auf Doublesieger Dortmund und deren 16 auf Leverkusen. In der Folgesaison waren es zum gleichen Zeitpunkt 16 Punkte auf Leverkusen und 17 auf den BVB. Anschließend ging es enger zu: 2014/15 stand Bayern am 21. Spieltag acht Punkte vor Wolfsburg und 16 vor Gladbach, 2015/16 acht vor Dortmund und 21 vor Leverkusen, 2016/17 "nur" fünf vor Aufsteiger Leipzig und 13 vor Dortmund.

Totale Dominanz strahlten die Bayern dann in der Saison 2017/18 aus, führten das Tableau nach 21 absolvierten Spielen mit 18 Punkten vor Leverkusen und Leipzig an. Im Jahr darauf drohte die Münchner Serie zu reißen, am 21. Spieltag der Saison 2018/19 stand der FCB fünf Zähler hinter Dortmund und nur zwei vor Gladbach - beim Abschied von Arjen Robben und Franck Ribery (5:1 gegen Frankfurt) krönte sich Bayern allerdings noch zum Meister.

In den Saisons 2019/20 (ein Punkt vor Leipzig und vier vor Dortmund) und 2020/21 (fünf vor RB und zehn vor Frankfurt) rückte das Feld zum Teil enger zusammen. In der Vorsaison waren es am 21. Spieltag bereits neun Zähler Vorsprung auf Dortmund und 14 auf Leverkusen. In der laufenden Spielzeit ist es nun spannend wie nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel - doch wird auch ein anderer Meister gekrönt? Die Antwort gibt es spätestens am 27. Mai. Dortmund (gegen Mainz) und Union (gegen Werder) spielen zu Hause, die Bayern in Köln.