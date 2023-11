"In der aktuellen Situation beschweren wir uns nicht": Pfeiffer erhält Unterstützung

Nach dem sehr ordentlichen Start nach dem Aufstieg ist längst Ernüchterung beim VfB Lübeck eingekehrt. Der Rückkehrer steckt auf einem Abstiegsplatz fest. Trainer Lukas Pfeiffer ist dennoch optimistisch - und erhält Unterstützung.

Mit einem 0:0 gegen den ambitionierten Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen war der VfB Lübeck in die Spielzeit gestartet, nach drei Runden waren die Marzipanstädter noch ungeschlagen, hatten bereits fünf Punkte eingesammelt und waren im oberen Tabellendrittel zu finden. Die aktuelle Realität ist aber eine andere. Der Aufsteiger findet sich seit zwei Spieltagen auf einem Abstiegsplatz wieder.

Daran änderte auch das 1:1 bei Borussia Dortmund II nichts. Lübeck geriet nach einer guten Stunde in Rückstand, hatte aber umgehend nach einem Eckball durch Sören Reddemann per Kopf die passende Antwort parat. Nach dem ersten Saisontor des Neuzugangs aus Zwickau hätte Lübeck "noch ein zwei Sachen besser ausspielen können", wie Lukas Pfeiffer bei "MagentaSport" erklärte, mit dem Unentschieden, das nach umkämpften 90 Minuten stand, war der Coach dennoch nicht unzufrieden.

"In unserer aktuellen Situation beschweren wir uns nicht, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen", meinte Pfeiffer. Mit dem Zähler ist der Aufsteiger zumindest an Waldhof Mannheim vorbei auf Platz 17 geklettert und auch einen näher an den Halleschen FC herangerückt, der derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsrang steht.

"Wir haben kämpferisch ein sehr gutes Spiel gemacht, vieles ist auch aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben, sehr diszipliniert", zeigte sich Pfeiffer zufrieden. Mit dem Punkt müsse man leben, fügte der VfB-Trainer noch an und "aufgrund der Leistung kann man auch darauf aufbauen".

Hopp kehrt auf den Trainingsplatz zurück - Kölle muss weiter passen

Bauen kann Pfeiffer nun auch wieder auf Co-Trainer Lars Hopp, der wegen Rückenbeschwerden dem jungen Coach lange nicht assistieren konnte. Nun steigt Hopp wieder in den Trainingsbetrieb ein. Nicht so Robin Kölle. Der Abwehrmann, in der vergangenen Saison mit 34 Einsätzen am Aufstieg maßgeblich beteiligt, kann nach seiner Knie-OP Anfang August der löchrigen Defensive - mit 25 Gegentreffern die zweitmeisten hinter Mannheim (27) - auch in nächster Zeit nicht zu Stabilität verhelfen. Der 22-Jährige ist noch nicht so weit und fällt weiter aus. Auch, wenn es nach der Länderspielpause gegen Arminia Bielefeld geht (26. November, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).